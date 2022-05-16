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    首頁　>　高雄市

    高雄+4086！ 汾陽艦群聚感染 97名官兵PCR檢驗中

    市長陳其邁表示，高雄新增4086例本土確診個案。（圖市府提供）

    市長陳其邁表示，高雄新增4086例本土確診個案。（圖市府提供）

    2022/05/16 15:52

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今新增4086例本土確診武漢肺炎（新型冠狀毒病，COVID-19），針對海軍汾陽艦傳出群聚疫情，市府表示，已安排含快篩陽性官兵共97人到國軍高雄總醫院左營分院實施PCR，目前仍在檢驗中，另要求軍方落實接觸者的匡列、隔離及人員管制。

    衛生局簡任技正潘炤穎表示，這艘軍艦今早已回到高雄港，之前船艦已傳出有確診個案，還有部分接觸者快篩陽性，這些官兵在船艙內均有適當區隔，並安排含快篩陽性的官兵共97人到國軍左營分隊實施PCR。

    市長陳其邁也表示，今天高雄市4086例本土個案，扣除轉銜個案，包括境外移入、系統重複、改判的105例，居隔期間陰轉陽510，外縣市86，特定娛樂場所26，密切接觸者3324， 同住親友1370，餐飲娛樂場所523，職場校園1080，高風險場域351，結構比例大概跟昨天類似，總體昨3846今4086增加1.1倍

    潘炤穎說，確診個案年齡分布統計，0至11歲佔13.9%、12至19歲8.5%、20至29歲15.8%、30至39歲16.4%、40至49歲16.9%、50至64歲18.0%、65歲以上10.5%。

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    高雄市今（15日）新增4086例本土確診個案。（圖市府提供）

    高雄市今（15日）新增4086例本土確診個案。（圖市府提供）

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