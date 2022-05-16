限速60公里飆到138公里 噴飛2.4萬元

去年義大二路飆速達142公里。（讀者提供）（

2022/05/16 12:32

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市仁武警分局管轄21支固定測速照相機及1處區監測速，今年已開出近2萬張超速罰單，其中最誇張的是限速60公里，竟飆到138公里，去年更有高達142公里的案例，均開罰2萬4000元，金額接近2萬5250元的基本工資，並吊銷牌照6個月。

仁武分局指出，轄內包含仁武、大社、鳥松、大樹4個行政區，面積超過155平方公里，幅員遼闊且多彎路及山路，交通狀況複雜，所以透過科技執法取締超速，共設置21支固定桿測速照相機，分別為仁武區12處、大社區5處、大樹區4處，也在鳥松區松藝路段進行區間平均速率執法，更在易超速路段規劃移動式測速照相取締。

仁武分局統計今年1月1日至5月15日，總共取締1萬9617件超速違規，平均1天約145件，其中1月23日上午，某輛汽車行經限速60公里的仁武區義大二路路段，竟飆到138公里，超過78公里，去年該路段有飆到142公里的案例。

另輛汽車則是4月26日深夜，在限速60公里的仁武區鳳仁路段，飆到138公里，同樣超過78公里，均屬於嚴重超速，開罰2萬4000元，並吊銷牌照6個月。

今年義大二路飆速138公里。（讀者提供）

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