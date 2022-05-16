通緝犯逃亡期間租鐵皮屋分裝場 被高市刑大瓦解一舉逮獲10嫌

通緝犯o逃亡期間還租鐵皮屋分裝場，被高市刑大瓦解一舉逮獲10嫌，查扣96.76公克毒品和大批工具。（記者黃良傑攝）

2022/05/16 11:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕詐欺、毀損等案被通緝的張簡男子逃亡期間，涉嫌在高雄仁武區租鐵皮屋倉庫，隱藏毒品分裝場，因尚未開張意外成為藥腳毒趴的場所，刑大獲報跟監主嫌張簡男子，他十分警覺，開車一直在市區繞5個多小時，最後栽在尿急，下車路邊小便時被警方上前逮人，刑大隨後攻堅分裝場，現場又逮獲陳姓、黃姓、鄭姓、羅姓、李姓等9名男子，查扣96.76公克K他命、分裝工具、電子磅秤等。

警方對10嫌採尿送驗，持續溯源並追查幕後金主，據了解，張簡男子（22歲）坦承鐵皮倉庫是他所租，另9嫌均否認是裝毒共犯，陳姓、黃姓男子只坦承利用偏僻的倉庫吸毒，其他男子甚至連吸毒都否認，警方一一採驗尿液，此外，鐵皮倉庫內多查獲原料、攪拌器等工具，張簡稱租該倉庫不到1個月，全案依毒品危害防制條例送辦。

刑大指出，去年10月間偵辦另一件專門利用少年販毒分裝場，就鎖定被通緝的張簡男子涉案，但當時沒有逮到他，數月跟監埋伏，終於逮獲十分機警的主嫌張簡男，他否認教唆少年販毒案，警方持續擴大追查兩案關連性。

警方日前強勢攻堅隱密鐵皮工廠進行查緝，逮捕在場涉案等9名犯嫌，總計逮捕10人到案，並查扣毒品K他命4包（毛重96.76公克）、、K盤5個、電子磅秤6台、毒品咖啡包包裝2袋、封口機1台、即溶咖啡14包、手機19支等贓證物，全案移送橋頭地方檢察署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

通緝犯逃亡期間還租鐵皮屋分裝場，被高市刑大瓦解一舉逮獲10嫌，查扣96.76公克及大批分裝工具。（記者黃良傑攝）

通緝犯o逃亡期間還租鐵皮屋分裝場，被高市刑大瓦解一舉逮獲10嫌，查扣96.76公克毒品和大批工具。（記者黃良傑翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法