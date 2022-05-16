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    支持0+7以篩代隔 陳其邁：減輕居家隔離不便、政府重心回歸醫療端

    陳其邁說明以篩代隔構想。（記者王榮祥攝）

    陳其邁說明以篩代隔構想。（記者王榮祥攝）

    2022/05/16 10:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今指出，0+7以篩代隔是因目前疫情逐漸流感化，且對疾病危害程度相對低，盼減輕民眾居家隔離不便、也承擔多一點點防疫責任、政府則將重心回歸醫療端、尤其中重症治療。

    陳其邁說明，未來管理強度在居家隔離部分，一旦放寬時能夠加上兩次快篩，例如第一次快篩加上有症狀快篩、或者七天結束後快篩搭配兩次快篩。

    他進一步指出，概念上希望民眾承擔更多防疫責任，也因社區化、流感化趨勢，政府重心應回歸到整個醫療端，處理輕中症分流、中重症治療，建議有配套情況下，讓整個居家隔離自主管理可以更可行，把行政流程簡化。

    他強調，民眾自我健康管理，是要承擔更多責任，但不是就不管了、而是自主管理；至於快篩試劑部分，不管地方中央應該都足夠，高雄絕對夠。

    陳其邁表示，以篩代隔、可減輕人民在居家隔離的不便，又可把風險控制在一定範，以前居隔是因為病情危害程度高、重鎮死亡比例高，遂採取居家隔離較強手段，現在流感化，疾病危害程度不同，傳播力更強，持續清零、只會走向中國在上海、北京大規模封城的後果。

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