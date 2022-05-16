設原民專屬社宅？陳其邁：高雄16族不好分、社宅規範適用原民

市長陳其邁指出，社宅規範適用於原民朋友，未來或許可考慮以不同民族、在空間設置上做調配。（記者王榮祥翻攝）

2022/05/16 10:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員范織欽今建議高雄市政府，應設立原住民專屬社會住宅，可參考桃園、台中作法，讓住在都會區的兩萬多族人有合適的聚會與生活場域；市長陳其邁表示，高雄有16族、這樣分有點難，但目前社宅規範也適用原住民朋友。

范織欽表示，高市原住民有36271人，其中27843人住在都會區、佔76.8%，主要是為了生活，族人才離開家鄉，在市區打拚。

他說，先前曾向都發局詢問，設置原民專屬社宅可能性，都發局卻說內政部無獎勵規定、需考慮原民生活型態、建議由原民會評估土地跟財務，相關回應讓人覺得冰冷、不夠同理心跟愛心。

他舉桃園、台中為例，都有興建原民專屬社宅的計畫，高雄相對而言有其需求，尤其原民生活習慣跟漢人不一樣，需要一處適合自己、又不干擾他人的空間，所以才有專屬社宅的需求。

市長陳其邁答詢指出，現在社宅預計要蓋1萬5百戶，數量會再繼續增加，其中40%提供弱勢申請，而社會住宅法中相關規定，原住民也適用其條件，租金會比一般民眾更低，比較容易負擔。

陳其邁表示，高雄原民16族，這樣分也許很困難，但社會住宅裡的空間、場域、活動，可以考慮以不同民族，做一些設計規劃。

高市原住民議員范織欽，爭取市府設置原民專屬社會住宅。（記者王榮祥翻攝）

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