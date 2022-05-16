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    首頁　>　高雄市

    鳳山確診數破5千 高雄仍有8區低於百人

    各縣市新增COVID-19個案3日移動平均線圖。（圖由高雄市衛生局提供）

    各縣市新增COVID-19個案3日移動平均線圖。（圖由高雄市衛生局提供）

    2022/05/16 10:16

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕南部疫情連日來逐漸升溫，高雄市鳳山區確診人數已突破5千人，但仍有8個行政區的確診人數低於百人。

    南部疫情雖不如雙北及桃園嚴重，但連日來有升溫趨勢，根據截至5月14日的統計，高雄市確診人數最多的是鳳山區，達到5006人，緊隨其後的三民區也來到4851人，其餘依序為左營2493人、前鎮2288人、小港2175人、楠梓2086人、苓雅2044人等5區，確診人數也都突破2千人，上述行政區都是位於人口數較多的原市區。

    相較之下，高雄市38個行政區中，仍有8區的確診人數低於百人，最少的甲仙區僅有9人、那瑪夏區17人、茂林區18人、六龜區39人、田寮區40人、桃源區46人、內門區64人、杉林區82人，都是位於原縣區的偏鄉地區。

    高雄市長陳其邁強調，近1個月來，以各縣市新增COVID-19個案發生率的移動平均線來說，新北市最近上升速度最快，南部、中部的發生率差不多，但社區風險均逐步增加。而市府與4大醫學中心、區域醫院的疫情指揮中心專家會議，均集思廣益執行策略，會照顧好市民健康。

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