為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    助人警制服下竟是魔鬼身材！他曾奪下國際健美錦標賽銅牌

    鼓山分局龍華派出所暖警莊子承前年參加年歐洲「IFBB國際健美健身聯合總會」在台灣舉辦的「第2屆健美錦標賽」，打敗眾多選手勇奪銅牌。 （莊子承提供）

    鼓山分局龍華派出所暖警莊子承前年參加年歐洲「IFBB國際健美健身聯合總會」在台灣舉辦的「第2屆健美錦標賽」，打敗眾多選手勇奪銅牌。 （莊子承提供）

    2022/05/16 09:04

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局鼓山分局26歲警員莊子承，是派出所公認熱心扶老助人的暖警，但制服底下的他更有著魔鬼身材，原來他愛上健美運動，曾參加2020年歐洲「IFBB國際健美健身聯合總會」在台灣舉辦的「第2屆健美錦標賽」，打敗眾多選手勇奪銅牌。

    龍華派出所昨接獲75歲林姓老翁報案，指停在大順路的「好市多」門口的機車，採買完後卻發現不見了，遍尋不著懷疑被偷報警，因老伯年事已高，又在酷熱的大太陽底下徒步找尋失車，接獲報案的警員莊子承見狀，立即請老伯先休息，並回想一下停放機車置，自己則代替老伯四處找尋。

    果然不到10分鐘，就在好市多後方找到失主的愛車，原來老翁把後方的機車出口誤認為大門口，老翁非常感謝這位暖警，分局長蔡鴻文得知年輕警員的冷靜與熱心，今天將特別表揚他，莊子承於2016年警專畢業後，先分發在新北市政府警察局中和分局服務，北漂直到今年1月才請調回故鄉高雄。

    莊子承表示，因為小時候比較瘦弱，很希望有強健的體格，因緣際會接觸健身運動，漸漸愛上這個運動，總會利用下班時間，前往健身房自我訓練，他決定挑戰、突破自我，前年參加歐洲「IFBB國際健美健身聯合總會」在台灣舉辦的「第2屆健美錦標賽」，一舉奪下銅牌，在警界傳為佳話。

    鼓山分局龍華派出所暖警莊子承冷靜、熱血，經常扶老助人。（警方提供）

    鼓山分局龍華派出所暖警莊子承冷靜、熱血，經常扶老助人。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    IFBB健美賽銅牌警 去年抓逃逾百人
    2021/02/14 05:30

    IFBB健美賽銅牌警 去年抓逃逾百人

    追隨媽祖有一招 遶境不用怕「鐵腿」

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播