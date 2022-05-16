助人警制服下竟是魔鬼身材！他曾奪下國際健美錦標賽銅牌

鼓山分局龍華派出所暖警莊子承前年參加年歐洲「IFBB國際健美健身聯合總會」在台灣舉辦的「第2屆健美錦標賽」，打敗眾多選手勇奪銅牌。 （莊子承提供）

2022/05/16 09:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局鼓山分局26歲警員莊子承，是派出所公認熱心扶老助人的暖警，但制服底下的他更有著魔鬼身材，原來他愛上健美運動，曾參加2020年歐洲「IFBB國際健美健身聯合總會」在台灣舉辦的「第2屆健美錦標賽」，打敗眾多選手勇奪銅牌。

龍華派出所昨接獲75歲林姓老翁報案，指停在大順路的「好市多」門口的機車，採買完後卻發現不見了，遍尋不著懷疑被偷報警，因老伯年事已高，又在酷熱的大太陽底下徒步找尋失車，接獲報案的警員莊子承見狀，立即請老伯先休息，並回想一下停放機車置，自己則代替老伯四處找尋。

果然不到10分鐘，就在好市多後方找到失主的愛車，原來老翁把後方的機車出口誤認為大門口，老翁非常感謝這位暖警，分局長蔡鴻文得知年輕警員的冷靜與熱心，今天將特別表揚他，莊子承於2016年警專畢業後，先分發在新北市政府警察局中和分局服務，北漂直到今年1月才請調回故鄉高雄。

莊子承表示，因為小時候比較瘦弱，很希望有強健的體格，因緣際會接觸健身運動，漸漸愛上這個運動，總會利用下班時間，前往健身房自我訓練，他決定挑戰、突破自我，前年參加歐洲「IFBB國際健美健身聯合總會」在台灣舉辦的「第2屆健美錦標賽」，一舉奪下銅牌，在警界傳為佳話。

鼓山分局龍華派出所暖警莊子承冷靜、熱血，經常扶老助人。（警方提供）

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