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    LINE群組罵部屬「混吃等死」、「畜牲」 判拘役15天+賠3萬

    主管謝副理LINE群組罵部屬「混吃等死」、「畜牲」，判刑拘役15天、賠3萬元。（記者黃良傑攝）

    主管謝副理LINE群組罵部屬「混吃等死」、「畜牲」，判刑拘役15天、賠3萬元。（記者黃良傑攝）

    2022/05/16 00:10

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市某公司謝姓副理兩個月有6天在LINE工作群組內留言羞辱吳姓女員工，痛斥「混吃等死」、「王八烏龜」、「你是頭腦有問題嗎」、「這樣是畜牲」、「就是有人沒大腦」、「你是畜生聽不懂人話阿」等語，吳姓員工不甘受辱，擷圖控告公然侮辱罪，附帶民事求償；最後謝姓副理被判拘役15日，易科罰金1萬5千元，法官以侵害名譽權，每句判賠5千元，判賠吳女3萬元。

    吳女主張，從事房地產代銷謝姓主管不滿她的工作表現，自2020年5月至7月底，分別在高雄市大寮區、屏東縣屏東市、潮州鎮等工地，透過手機連結網路，在特定多數人得以共見共聞的LINE工作群組內，發表辱罵她的語句，足以貶損芝人格尊嚴及社會評價，致承受精神上痛苦。

    她提民事訴訟，依每次辱罵行為，請求賠償1萬2千元，共計向謝姓主管求償7萬2千元，謝姓被告並未於言詞辯論期日到庭，也未提出書狀作何聲明或陳述，但被告於被訴的刑事妨害名譽案件審理時，自白坦承不諱，並有LINE對話紀錄擷圖佐證，高雄地院法官認定被告有不法侵害他人權利，應負損害賠償責任。

    經查，謝姓被告供稱身為主管，因吳女工作問題，脾氣上來才會在工作群組上傳文字，足見他因自身情緒控管不佳，才在多數人得以共見聞的工作群組，發出有辱罵吳姓女員工針對性言語，責罵的文字於社會通念上，又屬粗鄙不堪字詞，足使感受不堪與屈辱，侵害被害人的名譽權明確，判刑拘役附帶民事賠償3萬元，何可上訴。

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