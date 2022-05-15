關懷包得來速假日不休息 陳其邁：已發出13744包

高雄市長陳其邁今指出，關懷包得來速假日沒休息，累計發出13744包。（記者王榮祥翻攝）

2022/05/15 20:42

〔記者王榮祥、方志賢／高雄報導〕高雄市政府本月11日啟動關懷包得來速，確診者收到衛生局簡訊通知2小時後，即可委託親友領取，假日也不休息；市長陳其邁今表示，已發放1萬3744包、快篩試劑約8萬份。

高雄市11日創全台之先，在全市38個行政區設置「關懷包得來速」，確診者在接獲健康存摺或醫院PCR陽性通知2小時後，可由親友或同住家人、攜帶確診者身分證正本或拍照，到站點直接領取關懷包，假日照常運作。

陳其邁表示，就流行病學趨勢來看，各縣市發生率5日移動平均線，在做流病的統計裡是最接近整個社區流行狀況的指標。比較6都，在北部地區，約呈一個群聚，斜率上升的比例相近，其中新北市是在最近上升速度最快，南部、中部從發生率來看則差不多。近1個月以來，以各縣市發生率的移動平均線來說，社區風險均逐步增加。

陳其邁說，國人公共衛生習慣及自主防疫觀念有一定的水準，在疫情升溫時期，為讓大家共同落實防疫政策，經與中央流行疫情指揮中心討論，有適度調整3+4居家隔離作法的方向。此外，65歲以上長輩快篩陽性醫生評估可投藥，是現階段疫情防治重要手段，以降低重症死亡為目標，但考量新藥對於其他藥物會有交互作用，務必詳細告知醫師相關用藥史。

陳其邁今表示，關懷包累計到今天中午，已發放1萬3744包，快篩試劑約8萬份，他也再次提醒，平均約在收到通知確診後2小時，就可領取到關懷包！市府會再加快、加速流程。也請確診者千萬不能自己出門領取，須由親友及同住家人（居隔者）代領。

他進一步指出，明天起，65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，如果打完第三劑已有5個月（150天）以上，可向本市435家合約醫療院所預約接種第四劑。

31日前65歲以上長輩（含55歲以上原住民）完成1-4劑，贈500元禮券；設籍本市65歲以上長輩完成第3或4劑疫苗，高雄市再加碼200元，可領700元禮券。至於長照機構部分，市府會派員專案施打，請家屬放心。

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設籍高雄的65歲以上長輩完成第3、4劑疫苗可以獲得中央500元及高市府加碼200元禮券。（市府提供）

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