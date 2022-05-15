青春設計節頒獎 樹德科大視傳系囊括3獎成最大贏家

2022青春設計節首次直播揭獎，樹德科技大學視覺傳達設計系「ㄆㄊㄎ」得獎開心歡呼。（圖由高市文化局提供）

2022/05/15 19:33

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2022青春設計節與青春影展」今天下午舉辦線上頒獎典禮，樹德科技大學視覺傳達設計系囊括3項最佳設計大獎，是今年青春設計節最大贏家；青春影展「影視類最佳短片」和「動畫類最佳短片」則分別由台北藝術大學電影創作學系「龔囝」、台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所「水中的女孩」摘金。

青春設計節今年邁入第13年，隸屬於青春設計節的「青春影展」，是專屬於全國影視與設計科系學生的重要影像競賽平台，為全台最大型學生短片競賽，睽違3年今年恢復舉辦，兩項活動計有1020件作品參賽，分別有208組創意設計競賽及32組青春影展入圍。

因疫情緣故，今天下午於駁二藝術特區臉書粉絲專頁以直播形式舉辦頒獎典禮，邀請高市副市長史哲、高市文化局長王文翠、高市電影館副館長黃晧傑、IF OFFICE負責人暨創意總監馮宇、黑生起司藝術設計總監陳如薇、dosomething studio藝術總監王宗欣、太研規劃設計主持人吳書原、一起設計共同創作人邱承漢和導演侯季然、黃勻弦等評審為同學揭獎。

創意設計競賽分成6大類別進行評比，樹德科大視傳系表現亮眼，總共囊括3項最佳設計獎，其中，「33號白日夢」作品以關懷機構服務對象的畫作為主體，透過全面性AR體驗，看見其創作過程及思考的新型態展覽，獲得評審一致好評，一舉囊括數位多媒體與遊戲設計類及立體造型暨產品設計類最佳設計獎；「ㄆㄊㄎ」作品則以不同觀點幫助兒童學習發聲，拿下視覺傳達設計類最佳設計獎。

崑山科技大學空間設計系作品「生性展場 - 媒體之外」，從常民生活中分析屬於台灣建築及空間樣式，獲得建築與空間設計類最佳設計獎。

今年首度設立的音樂設計類，實踐大學高雄校區時尚設計學系「朮墨艸石目」讓人看見跨域設計的可能性，拿下最佳設計獎，而最需團體合作並考量到人、空間及作品間關係的策展實踐與展示設計類最佳設計獎，也由實踐高雄校區時尚設計學系獲獎。

青春影展影視類最佳短片由台北藝大電影創作學系「龔囝」獲獎，該片故事主題、角色塑造、敘事調度、攝影剪接及配樂混音都很出色，多場群戲調度在有限篇幅裡刻劃鮮明，特別是兩場舞龍的段落呈現生猛有力，觀賞性極高，情感動人，評審一致肯定這是一部人見人愛的作品。

台南藝大動畫藝術與影像美學研究所「水中的女孩」，拿下動畫類最佳短片，導演運用細膩的水彩筆觸及精巧流動的轉場，處處散發出動畫的獨特魅力，搭配充滿配樂感的音效設計，成功刻畫出屬於內心的深度作品。

高市文化局表示，今年下半年度高雄也將舉辦「台灣設計．設計台灣」一系列大型設計展覽活動，包含首度離開台北舉辦的「台灣文博會」與睽違10年再度回到高雄的「台灣設計展」，期勉熱愛創意設計的年輕學子，只要堅持夢想努力實踐，未來也能在台灣文博會和台灣設計展大鳴大放。

樹德科大視傳系「33號白日夢」作品，一舉囊括數位多媒體與遊戲設計類及立體造型暨產品設計類最佳設計獎。（圖由高市文化局提供）

樹德科大視傳系「ㄆㄊㄎ」作品以不同觀點幫助兒童學習發聲，拿下視覺傳達設計類最佳設計獎。 （圖由高市文化局提供）

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