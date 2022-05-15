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    7旬翁傳給女網友色情影片挨告性騷 辯非A片遭法官打臉

    7旬翁蔡男女網友限制級影片被告性騷，他辯非A片法官看後判賠她1萬元，2人均上訴仍維持原判。（記者黃良傑攝）

    7旬翁蔡男女網友限制級影片被告性騷，他辯非A片法官看後判賠她1萬元，2人均上訴仍維持原判。（記者黃良傑攝）

    2022/05/15 19:03

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄70歲蔡姓男子網交一女阿珍（化名），蔡男傳有裸女自慰影片給對方，引起阿珍厭惡感，告他性騷擾求償20萬元，被告喊冤，反辯她曾傳標題「色狗愛上母老虎」影片給他，才會傳給她限制級影片，並不認為構成性騷擾，鳳山簡易庭一審判蔡翁需賠1萬元，兩人均不服提上訴，二審維持原判確定。

    此外，阿珍也向高雄市政府社會局申訴被告為性騷擾，經高雄市政府性騷擾防治會審議，認定被告傳送的影片內容，已構成性騷擾。

    判決書指出，被告蔡男於2019年和阿珍在網路認識，互加LINE聯絡、聊天，阿珍控訴2人只是普通網友關係，僅為點頭之交，被告竟於前年3月間分別傳送3部影片給她，法官勘驗影片內容，有女子裸體露性器官、自慰等畫面，令她感到不舒服，認為雙方網路認識、萍水相逢，指控涉及性騷擾。

    蔡男認為所傳影片只是限制級，並非男女交媾的A片，其內容雖屬限制級但符合國家分級標準，並非不堪入目，阿珍也非未滿18歲不得觀覽，他反指阿珍曾傳標題「色狗愛上母老虎」的影片給他，內容是狗狗對女主人做出性交動作，因此，他主張兩人是長期網友，否認3部影片涉及性騷擾。

    被告辯稱阿珍曾約他一同去賓館，並開出2000元價碼，也指女方對他性騷擾；法官檢視兩人傳訊對話，認為阿珍傳送「色狗愛上母老虎」的影片給被告，期間僅傳早安等問候圖，2個月後蔡男才傳送色情影片，兩人不曾見過面，故認定女方對70歲蔡男並無愛意或暗示。

    法官認為蔡男高齡具相當社會經驗，應知傳送的影片會造成女方驚嚇或厭惡，認定構成性騷騷，判他賠償女網友1萬元，2人都不服、上訴，不採信被告說法，認為確實侵害到女方人格尊嚴，維持賠償1萬元原判。

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