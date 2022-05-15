王必勝稱地方要與醫院培養感情 陳其邁：防疫策略共同決定

市長陳其邁今表示，市府很多防疫策略都是與各醫院、診所一起做的決定，自然就有良好溝通管道。（市府提供）

2022/05/15 19:24

〔記者方志賢／高雄報導〕衛福部醫福會執行長王必勝提到地方政府平時要跟在地醫院培養感情，高市府在防疫上與醫院、診所互動良好，對此市長陳其邁表示，市府很多防疫策略都是與各大醫院、診所一起做的決定，自然就有良好溝通管道，市府僅是協調平台，把資源做最佳分配，全力把疫情守住。

陳其邁今下午主持防疫會議後記者會，有媒體提問，王必勝上週五邀集各大醫院，在北北基桃成立大型採檢站，並提到地方政府平時要跟在地醫院培養感情，高市這次防疫跟所有大型醫院，甚至基層診所互動極佳，如何跟這麼多醫院進行溝通整合，請問市長是否可以給建議？

陳其邁說，他擔任市長第一天，就召開防疫專家會議，4大醫學中心、區域醫院的院長或副院長都參加，幾乎天天開會，所以大家常看到高醫院長鍾飲文，因為他天天到市府上班，這樣已持續一年多的時間，市府與大型醫院、醫學中心、公會，天天在討論防疫的策略，很多都是各醫院、診所一起做的決定，大家集思廣益，才會有良好的決策品質，市府防疫團隊也是根據專家會議的建議，來執行防疫策略，也因為是大家共同的決定，自然就有良好溝通管道。

陳其邁說，高雄防疫最困難、最大挑戰是在高雄港、旗津爆發群聚疫情時，當時一天檢驗量能達到4.5萬人，全靠醫護同仁幫忙，才把疫情控制住，市府僅是協調平台，把資源做最佳化分配，全力把疫情守住，日久生情，大家也都有使命感，要把高雄民眾健康照顧好。

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