飲料店老闆娘瞞著老公 半夜變身火辣「茶妹」行情萬元起跳

老公經營飲料店楊姓中國籍配偶，半夜瞞著老公接客賣淫。（情境照）

2022/05/15 17:01

〔記者蔡清華／高雄報導〕老公經營飲料店的楊姓中國籍配偶，因家庭不睦，在取得長期居留證後，半夜瞞著老公、幼女拍清涼暴露的自拍照發至微信朋友圈接客賣淫，前年1月被警方查獲在飯店性交易，行情高達1萬元，老公以侵害其配偶權對楊女提告求償，二審法院判賠30萬元確定。

判決指出，楊女於2013年與經營飲料店的老公登記結婚，並辦理依親來台居留，育有一女，楊女平時在飲料店幫忙，但常無故不到職，夫妻雙方經常發生爭執，楊女取得長期居留證後，就拒絕行房。

楊經常索討金錢，還指責丈夫賺太少，2019起老公發現，楊女經常半夜外出，拍清涼暴露火辣的自拍照發至微信朋友圈，交友關係複雜，甚至有車直接在自家大樓門口接送，完全不顧及鄰居異樣的眼光。

楊女於2020年1月1日被警方查獲在汽車旅館從事性交易，根據警方的調查內容，男方坦承以1萬元代價，與楊相約性交易，並有兩人通訊對話佐證，男方詢問，「你的型我真的很喜歡，第一次可以不要那麼多嗎，1萬可以嗎...」，楊女回覆，「好」。

楊女則始終否認從事性交易，對方只是網友，跟他聊天交友，他表示要交女朋友，去汽車旅館只有親密舉動，沒有性交易。橋頭地院一審判楊女敗訴需賠償30萬元，楊女不服上訴二審，高等法院高雄分院仍駁回上訴，全案確定。

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