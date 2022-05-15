高雄+3846！ 陳其邁：有症狀到診所PCR陽性預測值89％

市長陳其邁今以高雄轄區診所快篩PCR陽性趨勢圖說明，強調有呼吸道症狀民眾到診所採檢，其PCR陽性的機率約89%。（圖市府提供）

2022/05/15 16:10

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今（15日）新增3846例本土確診武漢肺炎（新型冠狀毒病，COVID-19），市長陳其邁今以高雄轄區診所快篩PCR陽性趨勢圖說明，強調有呼吸道症狀的民眾到診所採檢，其PCR陽性的機率達89%，顯示有呼吸道症狀或密切接觸者的風險均很高，民眾如果有症狀，又快篩陽性，染疫的機會就很高。

陳其邁表示，民眾若快篩陽就要PCR採檢，其陽性率的預測值多少？根據高雄轄區診所快篩PCR陽性趨勢圖來看，若有呼吸道症狀到診所採檢，其陽性率預測值從4月8日起逐步往上升，最近3天的統計，PCR陽性的機率高達89%。但4月8日之前，還未流行，陽性率預測值僅10%。

陳其邁說，有症狀到診所就醫，其PCR陽性的預測值是89%，如果沒有症狀就不是89%，其陽性預測值就不會這麼高，如果用陽性預測值去回推，有呼吸道症狀的群族，其盛行率約10%，但如果有呼吸道症狀，到診所快篩陽性，約9成機會染疫。

陳其邁強調，如果沒有呼吸道症狀，但快篩陽性，也不用太擔心，PCR陽性的機率也不會哪麼高。有呼吸道症狀或密切接觸者其風險很高，民眾如果有症狀，又快篩陽性，染疫的機會就很高。高雄市每天有呼吸道症狀者約5000人，不見得是感冒，也有可能是腸病毒、一般感冒或其他流感。

陳其邁說，中央流行疫情中心今公布高雄增3882確診，轉銜案件數含外移入、系統重複通報及改判36例，隔離期間陰轉陽508例、外縣市旅遊史94例、特定娛樂場所27例、密切接觸者3124例（同住親友1329例、餐飲娛樂484例、職場校園990例、高風險場域321例），新案疫調中93例。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

高雄市今新增3846例本土確診。（圖市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法