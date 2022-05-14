為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄+3697 陳其邁：南北移動的感染風險高

    高雄市今（14日）新增3697例本土確診武漢肺炎。（記者許麗娟攝）

    高雄市今（14日）新增3697例本土確診武漢肺炎。（記者許麗娟攝）

    2022/05/14 15:55

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今天（14日）新增3697例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），中央公布為3766例，不過經市府疫調發現，有69例居住地在外縣市或境外移入、改判或轉銜。

    高雄市3697例中，隔離期陰轉陽485例、外縣市旅遊史122例、特定娛樂場所21例、密切接觸者2976例（同住親友1283例、餐飲娛樂443例、職場校園948例、高風險場域302例）、新案疫調中93例。

    陳其邁指出，從高雄市與其他高風險縣市的3日流行曲線圖來看，國內疫情自4月15日起個案數逐步增加，大致可分成3群，第1群是新北市，雖然市民人數多，但成長速度也很快，第2群是台北市和桃園市，兩地的增長走得較一致，第3群則是高雄和台中，還是在緩步上升。由此看台灣的疫情，北部疫情的風險仍高，南北移動或有北部旅遊史的風險還是存在。

    衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天的確診者仍以同住親友人數最多，佔1283人，其次是職場和校園有948人，其中職場感染佔694人，特別提醒職場的曝露風險在公共空間，應注意公共空間的清消，甚至職場環境進行分艙分流，員工有症狀一定要到1111家基層診所就醫，醫師會提供免費快篩試劑，也呼籲，目前職場雖無匡列居隔者，但這是第5類法定傳染病，有疫情一定要依相關流程採檢、通報。

    從年齡層分布來看，感染的年齡層上升中，以50-64歲有688人、佔18.6%最多，其次是30-39歲644人佔17.4%，主要仍是同住家人的接觸感染，應特別注意。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    高雄市與其他高風險縣市3日移動平均線圖，新北的爬升速度仍很高，台北與桃園其次。（高雄市政府提供）

    高雄市與其他高風險縣市3日移動平均線圖，新北的爬升速度仍很高，台北與桃園其次。（高雄市政府提供）

    高雄市14日確診者的年齡層分布，以50-64歲佔最多數。（高雄市政府提供）

    高雄市14日確診者的年齡層分布，以50-64歲佔最多數。（高雄市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北部篩檢陽性率高達7成 羅一鈞：已難據以推估社區疫情
    2022/05/14 15:45

    北部篩檢陽性率高達7成 羅一鈞：已難據以推估社區疫情
    542旅進訓屏東三軍聯訓基地27官兵確診 防疫巴士載回新竹隔離
    2022/05/14 15:36

    542旅進訓屏東三軍聯訓基地27官兵確診 防疫巴士載回新竹隔離

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    國民黨稱美國拿輝瑞口服藥不用醫師處方箋 指揮中心出示美官方說明闢謠
    2022/05/14 14:51

    國民黨稱美國拿輝瑞口服藥不用醫師處方箋 指揮中心出示美官方說明闢謠
    本土+63964新北逾2萬例 今增40死
    2022/05/14 14:11

    本土+63964新北逾2萬例 今增40死

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    國民黨狂炒「買嘸快篩」 Youtuber實測黨部附近6據點狠打臉
    2022/05/14 14:07

    國民黨狂炒「買嘸快篩」 Youtuber實測黨部附近6據點狠打臉
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播