高雄+3697 陳其邁：南北移動的感染風險高

高雄市今（14日）新增3697例本土確診武漢肺炎。（記者許麗娟攝）

2022/05/14 15:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今天（14日）新增3697例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），中央公布為3766例，不過經市府疫調發現，有69例居住地在外縣市或境外移入、改判或轉銜。

高雄市3697例中，隔離期陰轉陽485例、外縣市旅遊史122例、特定娛樂場所21例、密切接觸者2976例（同住親友1283例、餐飲娛樂443例、職場校園948例、高風險場域302例）、新案疫調中93例。

陳其邁指出，從高雄市與其他高風險縣市的3日流行曲線圖來看，國內疫情自4月15日起個案數逐步增加，大致可分成3群，第1群是新北市，雖然市民人數多，但成長速度也很快，第2群是台北市和桃園市，兩地的增長走得較一致，第3群則是高雄和台中，還是在緩步上升。由此看台灣的疫情，北部疫情的風險仍高，南北移動或有北部旅遊史的風險還是存在。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天的確診者仍以同住親友人數最多，佔1283人，其次是職場和校園有948人，其中職場感染佔694人，特別提醒職場的曝露風險在公共空間，應注意公共空間的清消，甚至職場環境進行分艙分流，員工有症狀一定要到1111家基層診所就醫，醫師會提供免費快篩試劑，也呼籲，目前職場雖無匡列居隔者，但這是第5類法定傳染病，有疫情一定要依相關流程採檢、通報。

從年齡層分布來看，感染的年齡層上升中，以50-64歲有688人、佔18.6%最多，其次是30-39歲644人佔17.4%，主要仍是同住家人的接觸感染，應特別注意。

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高雄市與其他高風險縣市3日移動平均線圖，新北的爬升速度仍很高，台北與桃園其次。（高雄市政府提供）

高雄市14日確診者的年齡層分布，以50-64歲佔最多數。（高雄市政府提供）

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