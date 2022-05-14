削減揚塵抗空污 高屏溪「綠覆蓋」達10座衛武營

稻草覆蓋工法。（環保局提供）

2022/05/14 13:28

〔記者蔡清華／高雄報導〕高屏溪河川揚塵為空污PM10來源之一，遇季節變換時西南氣流旺盛，成沿岸區域主要空污原凶，高雄市環保局與水利署第七河川局以及水利署南區水資源局合作執行「綠覆蓋」計劃，搭配衛星及空拍圖資，今年年1~4月間已完成501公頃，約10座衛武營公園總面積，揚塵顯著改善。

環保局去年度透過衛星及空拍圖資，匡列高屏溪裸露地約3023.8公頃，經研議多項評估並規畫執行各項裸露地改善措施，於今年1~4月間執行包括水覆蓋、稻草蓆覆蓋、防塵網覆蓋、許可種植與疏濬工程等綠覆蓋工法，合計完成501公頃。

再透過衛星圖資與航空照片拍攝來驗證工法執行成效，比較今年4月最新圖資及空拍分析，高屏溪裸露程度已有大幅改善，裸露地面積減少至2342.2公頃，相較於去年裸露地面積已顯著下降22.5%。

環保局並從鄰近沿岸之美濃及大寮空氣品質測站資料顯示，當地10年前PM10平均68.5μg/m3，目前已下降至32.6μg/m3（大寮44.8μg/m3），有明顯改善趨勢。

另為加強高屏溪沿岸民眾對河川揚塵具有防護意識，環保局於今年1~4月已辦理2所學校與4個區里之宣導活動，共計宣導人次達559人，提升市民與師生河川揚塵自我防護措施觀念。

環保局局長張瑞琿表示，透過與各單位協力已有初步成效，後續仍將與相關單位持續精進，於河川揚塵好發期間提前部屬相關防制策略。

高屏溪沙腸袋綠覆工法。（環保局提供）

植物復育工法。（環保局提供）

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