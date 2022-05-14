退休仍心繫高雄！送飲料為防疫志工打氣 楊明州：是志工慰問志工

前高市府秘書長楊明州（白衣者）為參與防疫物資整備的消防志工打氣。（記者王榮祥翻攝）

2022/05/14 13:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市府副秘書長王啟川今前往大東文化藝術中心，視察防疫物資整備狀況，已退休的前秘書長楊明州也意外現身，為協助防疫的工作同仁加油打氣，他笑說今天是以志工身分出席，算是志工慰問志工。

楊明州指出，高雄快篩試劑採購可謂超前部署，市長陳其邁自上任以來，一直心心念念市民健康及防疫大小事，今天雖然是市長請他幫忙慰問同仁，但應該算是志工慰問志工，現場他也逐一分送飲料給辛苦的工作人員，並呼籲民眾應更多體諒，給予無私奉獻的護理人員及一線工作人員掌聲。

前秘書長楊明州自1984年考進工務局起，為期38年公務生涯都在高市府，擔任過幫工程司、科長、下水道工程處長、養工處長、建管處長、工務局副局長與局長、副祕書長、秘書長、副市長、代理市長等職，前後歷經11任市長。

從基層公務員到代理市長，在職期間、盡心盡力為高雄這座城市奉獻心力，退休後依然心繫市民及仍公職同仁，不忘鼓勵大家堅守崗位，為市民服務。

為防疫盡心力，高雄市義勇消防總隊防火宣導大隊自5月7日起，迄今動員491人次，協助快篩劑分裝作業，目前已完成約55萬份，成為市民的堅強後盾。

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前高市府秘書長楊明州（白衣）為參與防疫物資整備的消防志工打氣。（記者王榮祥翻攝）

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