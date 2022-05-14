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    首頁　>　高雄市

    立委牽線 台銀商四土地打造高雄亞灣「白千層」隧道

    賴瑞隆居中協商，促成台銀在亞灣的商四土地，開闢出一條白千層隧道。（記者王榮祥翻攝）

    賴瑞隆居中協商，促成台銀在亞灣的商四土地，開闢出一條白千層隧道。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/14 10:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆數度居中協商，說服台銀將位在亞洲新灣區核心的商四土地加速綠化，高雄市政府已於上月進場栽植116棵千層樹，同時向台電申設路燈用電，預計6月底可完工，可望開闢亞灣「白千層」隧道。

    賴瑞隆說明，台銀商四區位於亞洲新灣區核心發展重心，位於市區主要幹道，包括中山二路、光華三路等，也緊鄰高雄軟科、市立總圖、捷運、機場、商辦百貨及住宅區，生活機能便利、具備招商產業發展潛力。

    他多次督促要求台銀加速綠化及招商，促成中央地方綠化合作及都更招商案，去年再次邀集台銀、台電、市府召開協調會，建議台銀善盡社會企業責任，和市府簽訂委託契約，台電協助綠美化，串聯勞工公園綠廊，規劃綠帶步道公園，供市民休憩運動使用。

    賴瑞隆今指出，謝謝高雄市長陳其邁及市府團隊的積極推動，市府工務局已於上月進場施作，種植116棵千層樹，打造白千層城市綠色隧道，增添城市街廊景致。

    此外，市府也於近期將完成路燈立桿，向台電申請用電中，立桿完成後，將進行中山、光華路步道設施，預計於6月底完工，營造亞洲新灣區公園綠帶新亮點。

    賴瑞隆說，未來將持續推動亞洲新灣區產業及招商發展，促中央地方合作加速，也爭取城市綠帶休憩空間、親子共融遊戲場及觀光軟硬體設施提升，串聯海洋觀光資源，打造宜居城市、海洋觀光首都。

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