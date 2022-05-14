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    首頁　>　高雄市

    梅雨鋒面逼近 陳其邁：社區採檢站、關懷包得來速繼續服務

    陳其邁已先視察治水工程。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁已先視察治水工程。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/14 10:02

    〔記者王榮祥／高雄報導〕梅雨鋒面逐漸往南移動！高雄市長陳其邁今提醒市民大雨來了、注意防災，若遇到災情，可以撥打1999反映，市府團隊將以最快速度前往排除；他也提及社區採檢站、關懷包得來速站都繼續服務，民眾出門務必注意安全。

    陳其邁指出，今天凌晨起，這波梅雨鋒面已逐漸往南移動，目前高雄各地開始籠罩在降雨範圍，提醒市民朋友，應注意易發生短延時強降雨，及早做好防汛準備工作。

    他說，受到滯留鋒徘徊影響，從今天開始到下週一，應嚴加留意防範對流系統所伴隨的「劇烈天氣」及累積的「致災性」降雨，山區河岸邊務必注意洪水及土石流災情。

    水利局已指派專人進駐水情中心輪流擔任指揮官，加強守視警戒以及調度，各土石流潛勢之行政區區公所，也已派員駐守注意土石流預警措施。

    市府日前已完成各項防汛演練、器材檢整及複查督導等整備工作，針對易淹水地區也預先調度大型抽水機，以因應不時之需。

    民眾則可以注意住家附近，樹枝葉是否阻塞排水口，如遇到災情，可撥打1999反映，市府團隊將以最快速度前往排除，也可前往區公所領取防汛擋水砂包，做臨時擋水措施。

    此外，市府所開設到各地「社區採檢站（包含車來速採檢站）」及「關懷包得來速站」都仍繼續服務，提醒民眾如出門，務必注意安全

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