高雄500家診所加入居家照護 快篩陽性即啟動早期診療、給藥
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（13日）再增3527人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），為將分級醫療發揮到最佳效能，市長陳其邁指出，目前有高雄市已有500家基層診所加入居家照護的「早期診斷」、「早期給藥」、「預防重症」計畫，民眾快篩陽性時，由最熟悉的診所先行初步診療、評估用藥，PCR確診後，即可領處方箋到19家醫院或97家藥局取藥。
高雄市防疫記者會今（13日）高雄縣醫師公會理事長王宏育，高雄市醫師公會理事長朱光興、榮譽理事長賴聰宏、常務理事蔡昌學、林耕新、林工凱、秘書長王志祿，以及高醫副院長戴嘉言、感染科主任陳彥旭，長庚醫院副院長龔嘉德、國軍高雄總醫院院長柯朝元、義大醫院策略長蔡易廷、大同醫院副院長洪仁宇共同出席，針對高雄市分級醫療，輕症者居家照護將由基層診所早期診斷、給藥和預防，並由大醫院做為中重症的醫療後盾。
高雄市基層診所的醫師已可開立對抗武漢肺炎的口服抗病毒藥物處方，陳其邁指出，民眾有呼吸道症狀到診所看病時，醫師會提供免費快篩試劑，並將快篩結果回報給診所，現在，診所得知民眾快篩陽性後，即可透過視訊或電話先行進行診療，並評估抗病毒藥物的使用條件，當民眾PCR確診後，將由原診所啟動居家照護，主要是讓看病方式也和看流感一樣。
高醫附設中和紀念醫院感染科主任陳彥旭表示，口服抗病毒藥物有絕對禁忌，須諮詢醫師適當使用，有嚴重過敏、肝或腎功能末期、未滿12歲及體重40公斤以下都不建議使用，因也會與一些藥物有交互作用，若原來使用的藥物不能取代亦不建議使用，最重要是由平時諮詢、照顧你的醫師，讓藥物療程完整。
醫師透過視訊或者電話問診，評估是否適合藥物取用，病人同意下，會聯繫19家醫院或97藥局備藥，開立處方後，可由親友協助領取，若無也可由藥局的藥師配送。
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