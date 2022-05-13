雙和醫院麻醉科醫師造謠「北篩南送」 陳其邁斥惡劣、要求公開道歉

陳其邁希望造謠的李姓醫師公開道歉。（記者許麗娟攝）

2022/05/13 16:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕新北市雙和醫院李姓麻醉科醫師在PTT社群平台，散布「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走2名工程人員」等不實內容，昨天被高雄市刑大北上逮人，高雄市長陳其邁今（13日）在防疫記者會被問及，動怒回應，「這是打擊所有防疫人員的士氣，覺得非常惡劣，希望李姓醫師公開道歉」。

對於造謠者被抓出是雙和醫院的醫師，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎則重申，在疫情相對嚴峻時刻，需要團結一致對抗疫情，不實的謠言造成的撕裂、對立，嚴重的打擊到第一線防疫與醫護人員的士氣，會依傳染病防治法要求當事人到案及意見陳述。

此事起源於5月6日一輛載運5萬劑快篩試劑的大貨車，在國道3號南下138公里苗栗西湖路段發生2死3傷的嚴重車禍事故。事發後，一名網友在PTT發文，指稱這批快篩劑是中央徵用台北的試劑要送去高雄，高雄市政府當時立即出面駁斥，並澄清內容為假消息，並報警處理，警方鎖定發文者後，昨天北上逮回這名造謠的40歲李姓男子，今天遭網紅四叉貓揭露，自稱無業的李姓男子其實是台大畢業、雙和醫院麻醉科主治醫師。

後續媒體向雙和醫院求證，院方證實發文者為該院麻醉科李姓主治醫師，將依院內「員工獎懲辦法」規定進行調查及審議，依情節輕重予以懲處，若屢勸不聽，將考量不再續聘。

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