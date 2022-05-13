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    首頁　>　高雄市

    高雄+3527！確診年齡20-64歲佔將近7成 家庭群聚風險上升中

    高雄市今（13日）新增3527人確診。（記者許麗娟攝）

    高雄市今（13日）新增3527人確診。（記者許麗娟攝）

    2022/05/13 15:53

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今天（13日）新增3527例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），中央公布為3664例，不過經市府疫調發現，有137例居住地在外縣市或境外移入、改判或轉銜。

    高雄市3527例中，隔離期陰轉陽410例、外縣市旅遊史139例、特定娛樂場所26例、密切接觸者2855例（同住親友1203例、餐飲娛樂438例、職場校園934例、高風險場域280例）、新案疫調中97例。市長陳其邁指出，從3日均線圖來看，北部地區線圖還有些假日效應，往指數型成長，相較高雄與台中還是比較緩和的上升中。

    衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天陽轉和匡列共1653人、佔47%，因症就醫1874例、佔53%，顯示社區風險仍有一定程度。其中密切接觸者2855人中，同住家人與職場人數最多有1203人，餐飲娛樂、職場校園與昨天的人數不多，而高風險場域則感染有逐漸升溫。

    確診年齡層分布，過去是20-39歲最大宗，現在往高齡化走，顯示與家庭群聚風險在上升。0-11歲13.6%、12-19歲7.6%、20-29歲17.1%、30-39歲17.1%、40-49歲16.8%、50-64歲18%、65歲以上9.8%。

    潘炤穎提醒，5月12、13日這2天，以家為單位的居家隔離與防疫人數增加，應留意高齡長者的狀況、提高警覺。高風險場域，則包括市場、賣場、百貨、人潮聚集的景點等，感染比率佔9.81%，針對不特定接觸風險的場所，應做好防護工作。

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    高雄市與其他高風險縣市確診個案數的3日移動平均線圖。（高雄市政府提供）

    高雄市與其他高風險縣市確診個案數的3日移動平均線圖。（高雄市政府提供）

    高雄市13日確診者密切接觸者分布。（高雄市政府提供）

    高雄市13日確診者密切接觸者分布。（高雄市政府提供）

    高雄市13日確診者中，20-64歲者佔68.9%。（高雄市政府提供）

    高雄市13日確診者中，20-64歲者佔68.9%。（高雄市政府提供）

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