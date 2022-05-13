高雄果農養流浪犬 大讚「找到獼猴剋星了」

浪浪在桃源區芒果園找到新家。（記者黃旭磊攝）

2022/05/13 14:56

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市桃源、大旗美山區果園，常遭獼猴入侵肆虐金煌芒果等果實，去年起進駐20隻流浪犬看顧，猴群不敢再犯，果農大讚「找到剋星了」。

「狗來富-送收容所毛小孩到桃花源」計畫今天再送20隻前往桃源區7分地果園看顧農作，協助緩解猴害並開啟新生，「浪浪」經高雄市動物保護處收容所短暫訓練，來到開闊山林狂搖尾巴，興奮地到處巡視立即上工。

動保處長葉坤松説，去年（2021）與中華民國保護動物協會簽約合作，協助20隻浪浪在桃源山區找到溫暖家園，驅猴成效極佳，果農大舉稱讚、詢問電話不斷，今年再培訓20隻生力軍。

高姓芒果農表示，以往8至10月收成期間樹上果實常遭掃空，「狗來富計畫」毛孩駐守後，獼猴幾乎匿跡，「驅猴功能」獲認證，周遭園主讚譽有加，紛紛追加飼養。

「狗來富計畫」今年媒合5戶農民，預計陸續為100隻毛孩找到新家，而動保處近期先後在旗山、燕巢區舉辦5場說明會，為有意願農戶牽線。

葉坤松指出，計畫緩解公立動物收容所空間壓力，透過專人媒合，結合政府及民間資源補助果園主建造圍籬及狗屋，也培訓種子教師加強訓練，增加毛孩適應能與穩定性。

中華民國保護動物協會理事長李朝全説，表示，2017年公立動物收容所零撲殺政策施行，全台收容所容量暴增，透過與動保處配合為浪浪找到出路，有效舒緩收容壓力，並幫助農民保護心血結晶，將招攬更多果園主投入計畫。

果農抱怨獼猴常入侵。（記者黃旭磊攝）

「狗來富」計畫再培訓20隻前往山區。（記者黃旭磊攝）

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