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    疫情無礙玉荷包預購 高市大樹加碼恢復鳳荔文化季

    大樹玉荷包減產，預購更夯。（記者洪臣宏攝）

    大樹玉荷包減產，預購更夯。（記者洪臣宏攝）

    2022/05/13 14:49

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕去年5月間防疫三級警戒，波及大樹區玉荷包宅配，農會總幹事歐幸娟表示，今年疫情更加嚴峻，但多數人接種疫苗得以正常生活，且公司行號訂單稍有回流，加上減產效應，大樹區農會預購比去年好很多，今年也將恢復舉辦鳳荔文化季促銷。

    金鑽鳳梨、玉荷包為大樹區知名農特產，今年3月間玉荷包開花授粉時，先後遭遇寒流帶來霜害，春雨提前來到，造成落花；雪上加霜的是，4月初颳起七、八級南風，落果嚴重。

    歐幸娟指出，大樹區玉荷包種植面積約為1500公頃，正常產量約為1萬8千噸，去年遇到乾旱仍有近萬噸，今年接連受到天候影響，預估只有4500噸產量，較去年少了一大半。

    減產致價格提升了約一成，不過歐幸娟說，今年不論人工、肥料、農藥、包裝、宅配都漲價，上漲的一成價格都回到成本上，果農沒有因此而更加獲利。

    5月下旬為大樹區玉荷包量產季節，去年遇到三級警戒，最大訂單來源雙北宅配窒礙，企業取消大型活動或拜訪，影響預購。歐幸娟說，今年已不復見如此情況，只是產季與端午節太接近，無法銜接送禮高峰，但公司行號還是稍有回流。

    為了幫果農行銷，大樹區農會、大樹區公所將於5月28、29日，聯手在姑山倉庫舉辦鳳荔文化季，舉行鳳梨、玉荷包等農特產展售，並且推出玉荷包馬卡龍、優惠價等「早鳥優惠」，吸引舊雨新知到訪。

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