高雄2行政區確診者突破3千人 共9區破千人

高雄疫情升溫，市府推出防疫關懷包得來速領取。（記者葛祐豪翻攝）

2022/05/13 12:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南部疫情雖不如北部嚴重，但連日來有升溫趨勢，據統計，高雄市鳳山區與三民區，確診人數已突破3千人，共有9區的確診人數破千人，幾乎都位於市區。

截至5月11日，高雄累計確診人數達24337人，確診者最多的行政區是鳳山區，已達3483人，其次是三民區，3441人。這兩區也是高雄市人口最多的行政區，目前趨勢每天至少增加4、500人確診。

第三名至第五名，依序為是左營區、前鎮區、楠梓區，各有1640人、1557人、1448人確診。此外，苓雅、小港、鼓山、岡山等區的確診人數，也都突破千人，除了岡山區，其餘都位於人口密度較高的市區。

至於確診者人數最少的行政區是甲仙區，僅有6人，那瑪夏區7人、茂林區11人，都是人口數較少的偏鄉地區。

高雄市長陳其邁提醒，雙北疫情目前呈指數型成長，並無趨緩現象，高雄社區傳播風險也持續增加，民眾應避免群聚或至高風險場域，並戴好口罩，保持社交距離，避免密閉空間長時間接觸。並再次呼籲65歲以上長輩應完整接種疫苗，保護自己也保護家人。

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