韓粉超死忠！總統大選賭盤不讓分 下注拚賭韓國瑜贏

前高雄市長韓國瑜拚總統大位失利，但死忠韓粉不離不棄，甚至下鉅資賭他不讓票也會贏蔡英文。（資料照）

2022/05/13 11:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕本屆總統大選，蔡英文和韓國瑜拚大位，地下賭盤不看好韓國瑜選情，紛紛開出讓分盤，但仍有死忠的韓粉不相信韓國瑜會輸，下注10萬元搏100萬，最後韓國瑜大輸蔡英文265萬票，韓粉賭客慘賠收場，而經營賭盤的陳姓等3名男子，也被法官認為「對賭不算營利」，判他們無罪。

判決指出，本屆總統大選前，前高雄市長韓國瑜為謀求大位，不但從國民黨初選打敗眾對手，造勢時更射出穿雲箭，廣邀韓粉來相見，營造出不可一世的聲勢，企圖拉抬選情，但最後仍大敗尋求連任的蔡英文265萬票。

陳姓男子3人在投票前開始營經賭盤，透過LINE、Telegram通訊軟體接受賭客下注，他們在2019年10月時先開出蔡英文讓40萬票的賭盤，賭客只要下注20萬，蔡英文贏韓國瑜40萬票以上，就可贏得19萬元（連同本金20萬元，共可取回39萬元）；如未贏超過40萬票，陳男等人就可以贏得20萬元。

10月的賭盤吸引張姓等5名賭客下注98萬元，12月時，韓國瑜聲勢下跌，陳等人再開出讓105萬票的賭盤，吸引陳姓賭客下注20萬元，還有一名死忠的韓粉不下讓分盤，拿出10萬元賭韓國瑜勝選，拚賺100萬元的機會。

大選結果出爐，陳男等人從韓粉手上大賺一筆，也被檢警查獲他們經營賭盤，依賭博罪送辦；高雄地院審理時，陳男等人否認經營賭盤，辯稱自己是跟一對一朋友對賭，與聚眾賭博要件不符，也沒有從中抽取「水錢」的營利行為。

法官認為，陳男等3人和賭客是在非在公開的群組進行下注，難以認定他們有聚眾賭博的犯行，且「營利意圖」必附麗於聚眾、供給賭博場所等行為之上（例如收取租金、抽頭金等），陳男等3人是藉由參與賭博的射倖行為（意指利用機率、碰運氣的方式以獲得利益）與向押中的賭客按次收取抽頭金的情形有別，難以認主觀上有「營利意圖」，因此判他們3人無罪，可上訴。

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