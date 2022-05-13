壽山動物園即時救援領角鴞！ 期待展翅再高飛

為了讓折翼的領角鴞骨頭儘速復位，壽山動物園帶著牠前往動物醫院進行手術。（高雄市觀光局提供）

2022/05/13 09:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕愛的迫降！壽山動物園今年3月份陸續接獲兩起領角鴞（小型貓頭鷹）救援任務，其中一隻折翼骨折，園方與動物醫院獸醫團隊合作進行手術，目前領角鴞翅膀內的骨釘已拔除，園方正努力地協助牠復健，期盼能早日再度翱翔天際。

壽山動物園今年3月8日接獲領角鴞（小型貓頭鷹）救援任務，原本住在某大學地下室的領角鴞一家三口，經過園方悉心照顧後，日前已重回大自然懷抱。

今年3月19日，救援人員又送來一隻無法飛行的領角鴞，希望壽山動物園的獸醫們，能協助檢查原因並給予治療。獸醫師給予藥物及氧氣輔助，進行麻醉抽血檢查，拍攝X光後，發現牠的左翅橈尺骨骨折，而且附近皮膚因骨折造成破裂，旁邊沾上血液的羽毛已乾凅，判定骨折並非近期造成。

為了讓折翼的領角鴞骨頭儘速復位，壽山動物園特別帶著牠前往中興動物農16醫院進行手術，埋了兩根長釘子在骨頭中，獸醫將骨折的翅膀包紮固定，希望斷骨能順利接合，但為避免讓翅膀硬化關節僵化，因此需要進行復健，讓翼膜保持一定柔軟度。

目前這隻折翼的領角鴞，正努力走在復建的道路上，骨頭內的骨釘已經拔除，斷骨也慢慢接合，園方期待她能早日展開雙翅飛翔。

目前領角鴞翅膀內的骨釘已拔除，壽山動物園正努力地協助牠復健。（壽山動物園提供）

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