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    賴瑞隆協商有成 鳳山水庫調整「歸剛ㄟ」開放入園

    鳳山水庫即日起白天全日開放。（記者王榮祥翻攝）

    鳳山水庫即日起白天全日開放。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/12 17:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆邀自來水公司、水利署、高雄市政府等單位協商，促使鳳山水庫即日起由清晨、下午局部開放，調整為全天開放，每天入園時間為上午5點至晚上6點，且因應單車運動風氣盛行，開放自行車環湖。

    鳳山水庫位於高雄小港、林園、大寮區交界，主要供應林園、大發、臨海工業區用水及部分民生用水，集水區多為次生林樹種，為台灣重要過境猛禽路線及夜棲地，成為特有賞鳥秘境。

    為推動鳳山水庫朝水庫觀光、環境教育、生態保育等多功能親水公園，立委賴瑞隆邀集自來水公司董事長胡南澤、經濟部水利署南區資源局長連上堯、高雄市政府、高市議員候選人洪村銘、黃彥毓等人召開協調會，研議延長入園時間，並增加相關設施。

    賴瑞隆指出，鳳山水庫風景翠綠、視野良好，天晴時可遠眺高雄85大樓、中央山脈及高屏溪，現階段開放行人步行從東門沿水庫南側經主壩至西門段，來回折返約6公里，入園時間僅上午5點至8點、下午2點至5點，頗為可惜，建議自來水公司評估全天開放。

    胡南澤董事長表示，經確認開放範圍並無影響供水操作、及管制設施安全後，於今日公告同意鳳山水庫全日開放，入園時間為上午5點至晚上6點，且因應單車運動風氣盛行，開放自行車進入環湖。

    大寮、林園區市議員候選人洪村銘於會中建議，鳳山水庫應全天開放入園，且比照阿公店水庫開放自行車入園及相關步道設施，提供民眾多元休憩選擇。

    另也表示鳳山水庫先前因無停車空間，造成民眾休憩入園意願低，附近居民僅能汽機車停放於水庫大門旁草皮，有安全之虞，期盼規劃停車空間。

    前鎮小港市議員候選人黃彥毓指出，未來將和市府共同努力爭取移師南高雄鳳山水庫舉辦。鳳山水庫全日開放後，也將成為跑者練跑及運動賽事的熱門路線之一。

    鳳山水庫即日起白天全日開放。（記者王榮祥翻攝）

    鳳山水庫即日起白天全日開放。（記者王榮祥翻攝）

    立委賴瑞隆邀相關單位討論鳳山水庫開放事宜。（記者王榮祥翻攝）

    立委賴瑞隆邀相關單位討論鳳山水庫開放事宜。（記者王榮祥翻攝）

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