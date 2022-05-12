高雄林園漁會魚市場年久失修 爭取3000萬改善

中芸漁港屬於沿近海漁船作業形態，漁獲豐富。（記者洪臣宏攝）

2022/05/12 16:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區漁會魚市場年久失修，立委林岱樺爭取近3千萬元辦理林園區漁會多功能漁民活動中心及魚市場改善工程，今天與漁業署、高市海洋局等會勘，將待議會通過高市府自籌款預算後，展開兩工程細部規劃，預計年底發包，明年6月完工。

中芸漁港屬於沿近海漁船作業形態，林園區漁會的魚市場設施年久失修，地坪破損，鋼材鏽蝕、屋頂浪板老舊損壞積水，照明不足、污水設施也損壞，緊鄰魚市場旁的漁會多功能漁民活動中心內側牆面及樓梯間壁癌叢生，頂樓防水層破損造成辦公環境滲水，採光罩老化及鐵捲門、鋁門窗需汰換。

林岱樺邀集漁業署、高市海洋局、市議員韓賜村及林園區里長聯誼會主席洪進財等多名里長會勘，林園區漁會總幹事劉瑞卿等幹部到場爭取盡速展開改善工程。

劉瑞卿表示，有次漁民踏進毀損的水溝受傷，這在漁港內容易有蜂窩性組織炎風險；另天花板銹蝕，外面下雨、裡面跟著下雨，亟需改善提升漁民作業環境。韓賜村以前鎮漁港為例，希望能一併改善漁港周邊環境。

漁業署主秘繆自昌說，漁會多功能漁民活動中心設施改善經費為1000萬元，漁業署同意補助85％、850萬元，市府自籌15％、150萬元；漁會多功能漁民活動中心設施改善經費1980萬元，漁業署補助一半，市府自籌50％辦理。

目前問題卡在市府自籌款預算尚未經議會審查通過，韓賜村允諾全力協助。林岱樺表示，海洋局已積極準備辦理規劃設計程序，兩項工程預計於今年12月底前發包，明年6月前完工；另請市府參考「前鎮漁港建設專案計畫」周邊設計整體規劃，洽地方意見後，於今年底前完成中芸漁港整體規劃提案，並於明年發包。

中芸魚市場地坪龜裂。（記者洪臣宏攝）

魚市場天花板銹蝕嚴重，下雨天漏水干擾漁民作業。（記者洪臣宏攝）

立委林岱樺邀集漁業署主秘繆自昌（左2）等人會勘中芸魚市場。（記者洪臣宏攝）

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