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    首頁　>　高雄市

    高雄+3181！家人傳染給長輩、幼童日增 陳其邁：趕快打疫苗

    高雄市今（12日）新增3181人確診。（記者許麗娟攝）

    高雄市今（12日）新增3181人確診。（記者許麗娟攝）

    2022/05/12 16:05

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今天（12日）新增3181例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），中央公布為3261例，不過經市府疫調發現，有80例居住地在外縣市或境外移入、改判或轉銜。3181例中，隔離期陰轉陽374例、外縣市旅遊史127例、特定娛樂場所20例、密切接觸者2564例（同住親友1094例、餐飲娛樂395例、職場校園848例、高風險場域227例）、新案疫調中96例。

    市長陳其邁指出，北部還是指數型成長，南部是平緩的往上走，最近有些個案，家人傳染給臥病在床的長輩或小朋友，因此有近3分之1是同住親友的感染，呼籲長輩一定要趕快打疫苗，除非醫師評估不適合打，家有幼兒及主照護者一定都要打疫苗。

    衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天確診的結構與昨天相差不多，居隔陽轉374人，匡列對象1122人，因症就醫1685人；其口2564例密切接觸者中，同住家人622人、親友接觸472人、休閒娛樂106人、餐飲289人、校園222人、職場626人、市場與百貨170人、人口聚集高風險所57人，近5日看來，高雄的社區風險高於家人的接觸風險，少去摩肩擦踵、人口聚集的密切接觸高風險場域，呼籲千萬不要邊走邊吃。

    確診個案年齡分析，0-11歲439人、佔13.8%；12-19歲224人、佔7%；20-29歲576人、佔18.1%；30-39歲613人、佔19.3%；40-49歲531人、佔16.7%；50-64歲556人、佔17.5%；65歲以上242人、佔7.6%。

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    高雄市近5日密切接觸高風險場域的比例日增。（圖由高雄市政府提供）

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    高雄是密切接觸者的感染分布。（圖由高雄市政府提供）

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    5月12日確診個案年齡分布以20-39歲佔最多數。（圖由高雄市政府提供）

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