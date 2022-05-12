情侶闖軍事管制區拍網美照獲不起訴 檢方：10年來只有1件有罪

曾姓男子和林姓女友到柴山「少女峰」探險拍網美照，擅闖軍事管制區拍網美照獲檢方不起訴。（圖由讀者提供）

2022/05/12 13:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾姓男子和林姓女友到柴山「少女峰」探險拍網美照，回程時迷途遇山難獲救，事後被依違反要塞堡壘法將他們送辦，但檢方認定軍方告示牌不清，處分不起訴；據檢方統計，10年來，擅闖柴山軍事管制區被送辦的人，只有1人被判有罪，該位民眾原本是獲緩起訴處分，但他沒有向公庫支付2萬元，被撤銷緩起訴後才判拘役40天。

柴山是高雄人最常造訪的郊山，因緊臨市區，平均每年都吸引超過3百萬人上山健行，但柴山裡有部分「秘境」屬軍事管制區，這些秘境包括熱門景點「山電久」、「大猴洞」、「少女峰」、「新海洋美景」等，只要擅闖都會被軍方依違反要塞堡壘法將送辦。

2021年10月曾姓男子和林姓女友兩人登「少女峰」探險，兩人在秘境裡拍完網美照後，下山時迷路，報警求授，救難人員直到當晚9點才在一處懸崖峭壁的山徑找到他們，情侶檔雖然幸運脫困，但仍被依違反要塞堡壘法送辦。

雄檢偵查時，曾、林說自己爬山的過程中沒有看到管制區告示牌，不知道少女峰是管制區不能進入，但軍方堅稱登山口及前往少女峰的路徑上都有告示牌，他們不可能沒看到。檢方認為告示牌老舊、模糊不清，加上他們因天色昏暗、迷途緊張，不算故意闖管制區，偵結後處分不起訴。

據雄檢統計，光今年1至4月，軍方就移送10件擅闖柴山軍事管制區的山友，但這10件大都獲不起訴或緩起訴處分，檢方理由多為山友登山疲憊、或從無告示牌處上山，也有迷路誤闖的情況，因此認定罪責輕微或無故意，讓他們不起訴或緩起訴。

檢方指出，10年來，只有一位盧姓山友因擅入管制區，被檢方處分緩起訴後，因沒去繳2萬元的處分金，被檢方撤銷緩起訴送審，被法院判拘40天，得易科4萬元罰金外，沒有其他山友被判有罪。

為了避免類似情況一再出現，軍方和雄檢也多次會商，近日內也決議由軍方加強管制牌的設立，且對於誤闖管制區的山友，第一次會先開出「勸導單」，若山友一再闖進管制區變成「累犯」，檢方會比較有理由起訴這些「不速之客」。

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