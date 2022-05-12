高雄關懷包得來速首日成績出爐 陳其邁：發出2900份

高雄市關懷包得來速首日發出2千9百多份。（資料照）

2022/05/12 10:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李柏毅今追蹤關懷包得來速首日成績，市長陳其邁答詢時指出，共發出2千9百份、效果很好。

李柏毅今總質詢時提問，領先全台的關懷包得來速措施首日情況，並建議關懷包內容可再調整、增加，符合民眾實際需求。

陳其邁答詢時指出，昨天共發出2千9百多份關懷包、效果很好，只要收到醫院PCR確診訊息2小時後就可以領，也希望民眾慢慢調整，小病到診所、大病再轉到大醫院，也委請基層診所醫師共同守護。

陳其邁也提到，目前居家照護約1萬人，都會指派專責醫師診療，以及診所護士協助居家照護，請市民朋友不用擔心。

對於兒童疫苗，陳其邁強調尊重家長選擇，但他個人建議越早打越好、因為莫德納跟BNT兩種都差不多，預防重症對小朋友都有效，建議不要等、有就先打。

李柏毅則建議 關懷包內容可增加沙士、舒跑、布丁、隔熱貼片、維他命C等，如果市府採納、成本或許也許增加，可能增加到800元。

陳其邁則在答詢時，對於議會審議通過市府防疫預算6億多元表示相當感謝，「相對其他預算刪掉、或者沒編列」，高雄因為6.8億墊付案通過，所以防疫可以做更好。

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高雄市關懷包。（資料照）

高雄市長陳其邁今指出，關懷包得來速首日發出2千9百多份。（記者王榮祥翻攝）

高市議員李柏毅建議關懷包可以調整、增加內容，更符合民眾需求。（記者王榮祥翻攝）

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