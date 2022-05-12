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    漏水糾紛一口氣忍10年 他拿電鑽攻破鄰居天花板…吃官司

    高雄謝姓男子拿電鑽穿破鄰居家的天花板，要讓鄰居感受「漏水的滋味」。示意圖（資料照）

    高雄謝姓男子拿電鑽穿破鄰居家的天花板，要讓鄰居感受「漏水的滋味」。示意圖（資料照）

    2022/05/12 10:14

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕家住鳳山的謝姓男子與樓上鄰居張男為了房屋漏水的事鬧上法院，謝男最後敗訴作收，謝男不滿法院判決又無可奈何，一口氣忍了10年後，竟拿電鑽直接穿破張男家的天花板，導致謝男只要在家用水，張男家就會「水從天降」，檢方偵結後依毀損罪將謝男起訴。

    檢方指出，謝男和張男分別為鳳山區某公寓4樓和5樓鄰居，2009年間，謝男因家中浴室長年漏水，他花了7萬多元找人修繕，事後他要求樓上的張男要幫忙付這筆費用，張男拒絕後，謝男到法院提告，一審判張男要付4千元，但二審法官認為張男已盡相當注意，無賠償責任，判張男不用賠錢，全案定讞。

    謝男不滿法院判決，但又無可奈何，一口氣忍了10年後終於爆發，他在去年10月23日下午4點多，拿電鑽到公寓頂樓，直接朝張男家的天花板鑽了一個洞，電鑽鑽頭挖破水管，導致謝男只要在家用水，張男家的天花板就會開始「下雨」。

    張男發現此事後報警，警方到場時，謝男還開嗆「我也要讓你嘗嘗滴水的滋味」；檢方偵查時，謝男否認犯行，說自己只是想鑽破自家的水管，沒有要破壞張男家的天花板；謝的律師也幫腔，說謝男的行為是過失，而毀損罪不處罰過失。

    但檢方認為，謝男不具備水電專長，且他有明確表達 要讓張男也感受漏水的滋味，因此認定他是計劃性犯案，具有不確定故意，因此偵結後依毀損罪將他起訴。

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