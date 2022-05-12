高雄市擴大照顧租屋族群，今年增額補助約1萬戶，不同身分別給予每月2040~5880元不等的補貼額度。 （高雄市都發局提供）

2022/05/12 10:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕內政部今年擴大租金補貼專案，大幅放寬租金補貼資格，高雄市推估可獲得補貼戶數約69100戶，高市府考量物價大幅上漲，為擴大照顧租屋族群，今年另將擴充增額1萬戶，不同身分給予每月2040至5880元不等補貼額度，以減輕初入社會單身青年、新婚、育兒家庭及弱勢戶等租屋負擔。

內政部預定今年7月實施擴大租金補貼專案，大幅放寬租金補貼資格，從既有家庭所得每人每月最低生活費2.5倍調高至3倍（約4.3萬元），且家庭成員無自有住宅之認定，將排除申請人及配偶戶籍內的直系尊親屬，並放寬未保存登記之建物也可申請，計畫戶數全國名額有50萬戶，預期今年租金補貼的對象與戶數將大幅增加。

高市都發局長吳文彥表示，經推估，內政部的擴大租金補貼專案，高雄市約可獲得補貼戶數69100戶，但仍不足約260~2500戶，恐有遺珠之憾；且近2年來物價大幅上漲，但薪資未漲情況下，內政部專案雖調高家庭所得上限到每人每月最低生活費3倍，但超過該所得級距的民眾如在家庭育兒期，在租屋上還是會感受到不小負擔。

吳文彥強調，因此，高雄市將增額補貼未獲中央核定，並提高至最低生活費3.5倍（約5萬元）以下有租屋需求者，今年度所需經費1.07億元，前天已獲議會審議通過，將擴充增額1萬戶，不同身分別給予每月2040~5880元不等的補貼額度。

高雄市111年度增額租金補貼對象與金額，共分7個級距，最低的是未滿35歲年輕人，每月補助2040元；最高的是育有未成年子女3人，每月補助5880元。

詳細受理申請作業規定，將於7月搭配內政部專案同步公佈及受理申請，9月審查，10月底前撥款，有需求的民眾請留意相關訊息。

都發局表示，高市府也與中央合作推動1萬戶社會住宅，提供青年與弱勢民眾有租屋需求者承租，預定4年後陸續竣工啟用，雖有租期限制（一般戶最長可住6年，弱勢戶最長可住12年），期滿如果仍未買房，仍可運用租金補貼、社會住宅包租代管等政策優惠。

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