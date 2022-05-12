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    首頁　>　高雄市

    高市府便利身障者 一個平台可申辦51項服務

    身障朋友藉由「友善營業場所地圖」查詢鄰近餐飲店或商店，品嘗咖啡。（圖社會局提供）

    身障朋友藉由「友善營業場所地圖」查詢鄰近餐飲店或商店，品嘗咖啡。（圖社會局提供）

    2022/05/12 09:53

    〔記者方志賢／高雄報導〕高市社會局整理各局處資訊建置「雄便利-身心障礙資訊通」平台，以身心障礙朋友需求規劃提供「交通資訊」、「旅遊資訊」、「生活資訊」、「就業資訊」、「福利資訊」及「照顧資訊」等6大類、51小項資訊或線上申辦服務，身障朋友點入平台即可查詢訂車、無障礙訂房、觀光遊程及福利等資訊。

    社會局根據身障朋友日常使用需要，設計「雄便利-身心障礙資訊通」，根據使用者不同裝置工具（如手機、平板及電腦等），依螢幕尺寸調整顯示效果，圖標也以易讀易懂圖像及大字體文字等規劃。

    試用的身障者大熊分享操作經驗，她認為平台內「旅遊資訊」類裡的「無障礙旅宿」，對身障者的訂房資訊很友善，可了解無障礙旅宿資訊及位置，她也轉傳給外縣市的身障朋友，在規劃高雄旅遊住宿時參考，再加上「友善營業場所地圖」查詢鄰近餐飲店或商店等資訊，搭配使用更好用。

    另外朋友最近買了新車，也透過「福利資訊」內「使用牌照稅免稅申請」，直接線上申辦使用牌照稅身心障礙者免稅服務，就不用再跑稅捐稽徵處辦理，真的是太方便了!

    社會局局長謝琍琍表示，高市也首創建置「礙優網」網路購物平台，協助身障朋友行銷所製作休閒零嘴、手工香皂、日常手作品及到宅清潔等各項優質產品與服務，促進身障朋友就業及自立機會。

    社會局說，「雄便利身心障礙資訊通」，也可點選社會局首頁下方快捷列圖標，或以手機掃描QR-Code連結，另Google網站搜尋「身障資訊通」可也查詢，如有相關問題及建議，可逕洽高市社會局身心障礙福利科，電話：3308447諮詢。

    高雄「雄便利-身心障礙資訊通」，規劃6大類、51小項資訊或線上申辦服務。（圖社會局提供）

    高雄「雄便利-身心障礙資訊通」，規劃6大類、51小項資訊或線上申辦服務。（圖社會局提供）

    高雄市社會局網站也可連結「雄便利-身心障礙資訊通」。（圖社會局提供）

    高雄市社會局網站也可連結「雄便利-身心障礙資訊通」。（圖社會局提供）

    以手機掃描QR-Code連結「雄便利-身心障礙資訊通」。（圖社會局提供）

    以手機掃描QR-Code連結「雄便利-身心障礙資訊通」。（圖社會局提供）

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