越籍男子責打外甥女 她乾爹勸阻遭刺死

2022/05/12 09:28

〔記者鮑建信／高雄報導〕越南籍男子黎春青責打外甥女，被該女乾爹李男上前勸阻，卻被他持刀殺害，屏東地院依殺人罪判刑15年，高雄高分院上午宣判，維持原審刑度，可上訴。

判決書指出，2021年1月4日晚上8點多，被告黎春青在屏東縣其胞妹經營的越南食堂用餐飲酒後，與外甥女小雪（化名）入內休息時，小雪因遭其責打，哭泣返回食堂用餐區，黎男亦跟隨在後，碰巧小雪乾爹李姓男子也在用餐見狀，於是趨前安撫她，並制止黎男打罵。

不料，黎嫌想起曾受僱於李期間，雙方因語言溝通障礙所生口角衝突，因而心生不滿，返回食堂後方廚房取出尖刀，自他背方刺入，深達約15公分，經在場客人等送醫急救，傷重不治。

黎男行兇後返回廚房，清理尖刀血跡，並置於流理台內水盆中，隨後逃至廁所躲藏，被據報抵達員警當場逮捕。全案經屏東縣警察局內埔分局依殺人罪嫌，移送屏東地檢署偵辦並起訴。

屏東地院調查，告訴人雖要求判處無期徒刑，但審酌黎殺人行為，與視人命如草芥或無差別殺人者有異，未達罪無可逭、犯罪情節最重大之地步，及為在台漂流的異鄉人士，語言不通，執行時間越長，越不利其將來更生復歸社會（越南），判處有期徒刑15年。

黎不服判決上訴，高雄高分院上午宣判，法官認為地院量刑度適當，因此未改判。

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