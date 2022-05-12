這款冰友！借用好友貨車謊稱要搬家 他竟半夜開去偷電纜線

賴男偷竊工務所電纜線價值8萬元。（圖由讀者提供）

2022/05/12 09:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名賴姓男子借用吳姓好友貨車謊稱要搬家，竟半夜開去工務所偷竊電纜線及鋁梯，並載運所竊贓物，害好友險背黑鍋，警方調閱百支監視器鎖定賴男涉案，透過吳男協助逮獲賴男依法送辦。

鳳山警分局成功所前天接獲陳姓民眾報案，稱他於鳳山區中山東路工務所內價值8萬元電纜線及鋁梯等財物遭竊，警方勘查工務所現場未裝設監視器，確切失竊時間無法確認，增加警方偵辦上困難度。

警方研判遭竊電纜線體積較大，需要交通工具搬運，擴大調閱周邊數百支監視器後，發現竊嫌翻牆進入工務所，行竊電纜線及鋁梯得手後，將贓物以貨車載走。

警方以車追人鎖定涉案車輛後，通知吳姓車主前來說明，吳男獲悉案情後非常生氣，他稱車輛借好友搬家使用，沒想到他會將車輛用來載運所竊贓物，讓他差點背了黑鍋，助警將賴男查緝到案。

警方調查，賴男（33歲）案後對犯行坦承不諱，供稱他因沒錢花用，才會鋌而走險趁夜間入侵工務所，將窗戶拆下後爬入行竊，行竊電纜線以5000元賣給回收廠，所得金錢也已花完殆盡。

警方查扣賴男竊得鋁梯，發還給被害人，警訊後將他依竊盜罪移法辦，呼籲民眾具有價值性物品，應置於安全地點保管，工地應加裝監視器或請保全人員看守等，以避免財物損失。

賴男借用好友貨車謊稱要搬家，竟半夜開去工務所偷竊電纜線及鋁梯。（圖由讀者提供）

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