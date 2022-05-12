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    首頁　>　高雄市

    女賊夜市偷衣藏包落跑 攤商聯手抓人送辦

    謝女涉嫌於後勁夜市偷竊小孩及女性服飾，藏放手提包內後離去。（讀者提供）

    謝女涉嫌於後勁夜市偷竊小孩及女性服飾，藏放手提包內後離去。（讀者提供）

    2022/05/12 08:29

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名謝姓女子涉嫌於後勁夜市2處攤位，偷竊小孩及女性服飾，藏放手提包內後離去，蔡姓攤商事後發現夜市找賊，於夜市出入口處攔下謝女，當場報警抓人送辦。

    楠梓警分局後勁派出所前晚接獲後勁夜市攤商蔡姓及黃姓女子報案，稱於後勁夜市擺攤，販售孩童及女性服飾，不料忙於擺攤及服務顧客之餘，隔壁攤商告知有名女子偷偷將架上服飾塞進手提包裡，蔡姓攤商隨即在夜市周遭尋找女賊，並在夜市出入口處找到女賊報警。

    警方獲報抵達現場，2名攤商正大聲訓斥謝姓 （33歲） 女賊，原來謝女趁2名攤商忙於招呼客人之際，下手行竊孩童短褲及碎花女用上衣，得手後放入手提包內逃離現場，總價值共350元；蔡姓攤商發現謝女於夜市出入口，將她攔下報警抓人。

    警方將謝女帶所偵辦，謝女神情呆滯不發一語，經警方開導後，才稱因母親節從北部返回南部過節，卻因一時貪念犯下竊盜行為，感到萬分懊悔，希望有機會改過自新，也願意與2名攤商以2000元達成和解，不過因竊盜屬於非告訴乃論罪，警方將她依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

    楠梓分局提醒民眾財物應妥善保管、做好適當防護措施，確保財物安全，以免遭不肖人士有可趁之機竊取。

    謝女涉嫌於後勁夜市偷竊小孩及女性服飾，藏放手提包內後離去。（讀者提供）

    謝女涉嫌於後勁夜市偷竊小孩及女性服飾，藏放手提包內後離去。（讀者提供）

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