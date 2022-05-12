高雄小港索賄警官判16年入監 不明財產曝光！

警官林振宏涉貪案，不明財產判決書曝光。（記者鮑建信攝）

2022/05/12 07:13

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市小港分局2線3星前行政組長林振宏涉嫌收賄572萬元，被判刑16年定讞入監，但高雄高分院更1審將追究他359萬元不明財產來源，判決書首度曝光後，知名服飾動輒上萬起跳，多支名錶總計2百萬餘元。

據了解，高雄市三民二分局前分局長李世昌（判刑6年4月、假釋出獄），擔任市警局行政科專勤組長期間，涉嫌收受電玩業者上千萬元，並把一半賄款拿給時任副組長的林振宏，林經最高法院判刑16年確定後，在入監服刑前，一度跳愛河輕生明志。

林雖入監服刑，涉及不明財產部分，卻尚未定讞，高雄地院認定有1289萬元來源不明，但高雄高分院更１審法官開庭調查後，認為應扣除林姓夫婦自2011年3月至2015年11月綜合所得929萬元，只剩359萬元。

值得一提的是，更1審判決書曝光後，知名服飾、衣褲、手錶、廚具等琳瑯滿目。

判決書附表記載，林姓夫婦自2013年8月，至2016年8月間，共購買OMEGA男、女錶共7支及3個錶盒，金額高達240萬元，男錶最貴64萬元，女錶最貴48萬元。

其次，針織衫、休閒上衣、牛仔褲、大衣等動輒上萬元，其中女大衣和洋裝各1件，竟高達10萬5千元，另在漢神巨蛋購買女性襯衫2件共11萬元，及大立精品店購買7雙鞋，每雙價格1萬元至1萬9千元不等，洋洋灑灑一堆。

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