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    首頁　>　高雄市

    選舉廣告別亂貼！高市通過廣告自治條例修正案 限縮廣告看板設置

    高市議員林于凱指出，高市競選廣告物管理自治條例修正案通過，未來施工架不得設置與工程無關的廣告。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員林于凱指出，高市競選廣告物管理自治條例修正案通過，未來施工架不得設置與工程無關的廣告。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/12 06:52

    〔記者王榮祥／高雄報導〕連續多個會期要求管控選舉看板的高市議員林于凱，今年以「安全」為主軸，提案終於獲得初步進展；他昨夜指出，高雄市競選廣告物管理自治條例修正案通過，未來施工架不得設置與工程無關的廣告。

    林于凱指出，今年又是選舉年，每到選舉期間，候選人看板、旗幟、布條等廣告物充斥整個城市，連風景區也難逃毒手，除了影響市容，也讓人不禁疑問：這麼多看板，候選人的錢到底是哪來的？

    此外，有些廣告物設置在不太穩固的地方，像是用竹鷹架搭設、或者裝在施工中建築物的外部施工架防塵網，都很可能倒塌、墜落，先前三民區就曾發生施工大樓外選舉看板掉落致死的意外。

    因此，他在過去幾個會期不斷設法從法規上改善廣告物問題，終於在這個會期「高雄市廣告物管理自治條例」修正案通過，趕在2022大選前有了初步的成果。

    他說明，這會期提案修正「高雄市廣告物管理自治條例」第8條，「未完工之建築物外牆」不得設置廣告物，市府對案通過，施工架不得設置與工程無關之廣告

    林于凱提及，後續還會努力將競選廣告物「資訊公開，全民監督」、「訂立上限，維護市容和公平性」這兩項目標，透過自治條例修正來實現。

    今年選舉，只能先請市民朋友睜大眼睛、保持戒心，避免選舉變成資源大戰間接促成金權與政治的掛勾；選賢與能、而非選有錢，一起為高雄的民主深化努力！

    高市議員林于凱指出，高市競選廣告物管理自治條例修正案通過，未來施工架不得設置與工程無關的廣告，圖為議會開議場景。（記者王榮祥攝）

    高市議員林于凱指出，高市競選廣告物管理自治條例修正案通過，未來施工架不得設置與工程無關的廣告，圖為議會開議場景。（記者王榮祥攝）

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