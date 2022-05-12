高雄輕軌又被撞了！緊急停車 疑女騎士紅燈右轉擦撞輕傷送醫

一機車昨深夜擦撞輕軌車頭，女騎士手腳擦傷。（記者王榮祥翻攝）

2022/05/12 06:29

〔記者王榮祥、黃良傑／高雄報導〕高雄輕軌1列車昨深夜行經鼓山一路、五福四路口時，遭1機車擦撞車頭，司機員緊急停車，機車卡在車頭旁、騎士手腳擦傷送醫，高雄捷運初步研判，疑因女騎士紅燈右轉導致事故，詳細責任將由警方釐清。

事故發生在昨夜23時23分，輕軌列車自C14哈瑪星站上行（往北）、朝C15壽山公園站站間行進時，於鼓山一路、五福四路路口與機車發生擦撞，司機員立即緊急停車，當時該列車為空車，車上無乘客、不影響營運，騎士手腳有輕微擦傷，由救護車送往醫院。

高捷經與警方勘查事故現場，初步判斷為機車未遵守交通號誌燈號，從鼓山一路右轉時、疑似闖越紅燈進入五福四路口，遂擦撞輕軌列車左前方車頭，造成局部損傷，後續於23:40，警方現場鑑識完畢，事故列車回廠進一步檢修，正線今仍維持正常營運。

本事件為今年第8起，高市捷運局與高捷均呼籲用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故，屆時不但有損害賠償問題，交通違規罰款外，視情節狀況亦有可能以公共危險罪論處。

高捷指出，本案後續如警方確定肇事責任為機車違規，將依例進行求償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法