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    偷車賊遭查獲心虛想丟包毒品 警眼尖抓包上銬扭送法辦

    高雄偷車賊（左二）遭警查獲心虛欲丟包毒品，員警眼尖抓包上銬扭送法辦。（民眾提供）

    高雄偷車賊（左二）遭警查獲心虛欲丟包毒品，員警眼尖抓包上銬扭送法辦。（民眾提供）

    2022/05/11 23:08

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄32歲宋姓男子涉嫌偷機車，失主見愛車不翼而飛報警，警方調閲路口監視器，發現機車遭宋男騎走，朝苓雅區新光路前進，新興分局展開追查，埋伏機車停車位置附近，見竊嫌上前欲發動時，員警蜂擁而上逮人，宋男見警迅速自口袋內拿出夾鏈袋扔棄，內裝不明結晶體，毛重約0.4公克，驗出安毒成份，除移送竊盜罪外再追加持有毒品罪嫌。

    新興分局今指出，陳姓男子（19歲）前日報警，表示自己凌晨3時許打工下班，將機車停於五福三路住家騎樓下，一早醒來後欲取車時，發現自己機車竟不翼而飛，這時才想起自己返家時，疑因太累忘了拔鑰匙，懷疑機車遭人竊走，趕緊向自強派出所報案。

    所長潘煜烽立即指揮所內同仁調閱監視器，發現該機車失竊後，遭一名男子騎乘往苓雅區新光路，警方立即前往該路段沿路找尋該失竊機車，不久發現該部失竊機車，員警埋伏路旁，直到當天晚上21時，宋男（32歲）欲發動機車時，立即上前盤查，宋男見狀假意配合詢問，以為員警不注意，瞬速將口袋內裝有不明結晶體的夾鏈袋丟棄置一旁，以為神不知鬼不覺。

    過程全被在場員警看得一清二楚，經帶回檢驗確認夾鏈袋內是毒品安非他命（毛重0.4公克），將他逮捕，全案依機車竊盜案與毒品危害防制條例移送。

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