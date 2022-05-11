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    首頁　>　高雄市

    梅雨鋒面週六、日來襲 高雄雨勢會更大

    副市長林欽榮視察正道公園治水工程。（市府提供）

    副市長林欽榮視察正道公園治水工程。（市府提供）

    2022/05/11 21:17

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今大雷雨狂炸，3小時最大累積雨量達97毫米，市府水情中心三級開設因應，水利局表示，這2天對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，週六、週日將接續梅雨滯留鋒面影響，預估雨勢將會更大。 

    高市今受到西南風及海陸風影響下起大雷雨，以鼓山區累積降雨量最多，時雨量達72毫米，3小時累積降雨量達97毫米，民眾通報10處積淹水，以鼓山區道路最多，包括九如四路、中華一路、鼓山三路等，雨勢稍歇約半小時退水。

    此外，三民區凱旋一路、憲政路口因時雨量高達72毫米，造成污水管內空氣受到瞬間擠壓，產生人孔蓋氣沖現象，導致周邊路面爆裂，並非路面下陷造成坑洞，水利局緊急派工搶修完成。

    市府水情中心三級開設因應，副市長林欽榮今天下午視察鳳山熱帶園試試驗分所滯洪池、正道公園治水工程，整體工程預計10月完工，將可改善鳳山、苓雅一帶積淹水，他要求水利局加速趕工，並加強防汛整備工作，以及工地施工人員安全。

    水利局表示，這2天對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，研判仍有降雨機率，週六、週日將接續梅雨滯留鋒面影響，預估雨勢將會更大，提醒民眾留意。

    鳳試所現有調節池。（市府提供）

    鳳試所現有調節池。（市府提供）

    鼓山區九如四路一度積淹水，雨勢停歇約半小時退水。（讀者提供）

    鼓山區九如四路一度積淹水，雨勢停歇約半小時退水。（讀者提供）

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