海軍中士騎車肇事 一票將領連帶挨告

廖姓中士騎車肇事，被高雄高分院判決加賠30萬元。（記者鮑建信攝）

2022/05/11 21:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市高姓騎士被海軍司令部中士廖姓士騎車碰撞受傷，一口氣控告時任海軍司令部、黃曙光等多名將官連帶償263萬元，地院判決免賠，高雄高分院則判廖賠30萬元，可上訴。

高男指出，2018年5月10日上午9點多，海軍司令部151艦隊廖姓中士，騎機車「外出採買」，在高雄市中華和十全路口，同方向碰撞他所騎機車，頸椎、肢體等多處受傷，害他無法上班，損失慘重，要求時任海軍司令黃曙光上將、艦指部指揮官劉志斌中將、151艦隊長夏光亞少將等多人連帶賠償263萬元。

廖男則說，高男部分傷勢，與車禍無關，並已領取7萬餘元的汽車強制責任險，他無需再賠償。

海軍司令部等被告指出，高僅能依國家賠償關係提出求償，不能依民法關係求償，要求判決他敗訴。

高雄地院調查，高頸椎盤突出等傷勢，與車禍無關，且領取機車強制責任險，判決廖免賠，高不服上訴高雄高分院要求翻案。

2審合議庭法官調查，廖外出採買麥克風，與他職掌的保養和操作職務無關，維持原審軍方不用連帶負責判決，但審酌高工作損失、部分傷勢和原判決1萬元精神撫慰金太少，廖應再賠償30萬元比較合理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法