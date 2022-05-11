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    台鐵高雄機廠變更首次座談 市府：再開第2場傾聽更多聲音

    台鐵高雄機廠現況示意圖。（記者王榮祥翻攝）

    台鐵高雄機廠現況示意圖。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/11 20:12

    〔記者王榮祥／高雄報導〕針對外界對台鐵高雄機廠都市計畫變更案的多元想法，市府今由副市長林欽榮主持，邀文史社群團體、專家學者及台鐵局等，召開第1次土地規劃及鐵道紋理保存座談；都發局指出，會再召開第2場傾聽更多聲音、尋求更多共識。

    都發局說明，台鐵高雄機廠為轉型發展重要案例，除須考量地方居民對停車場、公園綠地、道路連通的期待，及文史團體對鐵道地景保留、建物活化利用的訴求外，同時也應兼顧台鐵局土地資產權益。

    市都委會4月27日通過的僅是階段性建議方案，是重新啟動對話的基礎，台鐵局修正計畫書圖後，將再依法定程序辦理公開展覽及說明會，讓社會更多元聲音及當地民眾意見，後續都可在都委會平台討論，重新檢視修正方案合理性。

    高雄機廠1975年由高雄港站遷移至鳳山現址，區內既有特色建物雖無文資身分，但為利其保留活化再利用，已要求台鐵局應補充專章說明廠區既有地景、及建築保存策略與機制，市府會優先保留貨車工廠，未來區內既有建物活化再利用時，得不計入建築面積，並可在全區容積總量不變之原則下，將容積調節至其他街廓。

    另為保存機廠軌道地景，指定西南側A5特文區街廓為容積送出基地，送出容積不受送出量30%之限制，以利該街廓型塑為全街廓公共開放空間。

    座談會上，打狗文史再興會等文史團體，呼籲市府尊重高雄機廠既有空間紋理，目前規劃的道路系統，已影響廠區建物的保存，建議以2019年專案小組建議方案為基礎續予討論；保留的貨車工場等建物未來可作產業創新育成基地，成為城市再生亮點。

    森林城市協會表示，對於廠區內既有樹木群應妥善保留，作為公園綠地等開放空間；當地里長則表示，地方期待本案開發已久，希望未來應活絡地方經濟，輜汽路也應打通連接凱旋路。

    專家學者對台鐵資產活化、與市府取得輕軌前鎮機廠用地多表尊重，另建議區內那些建物要保留，未來如何活化利用，應該要先確認，並與台鐵局先取得共識。

    此外，開發與建物保存應該兼容並蓄，會中大家對於市長陳其邁指示的三項處理原則，基本上都表贊同。

    都發局強調，本案尚需辦理第2次公告公開展覽程序，目前尚未定案，仍處於都市計畫法定程序中，後續會針對貨車工場保留，配合作道路系統局部調整。

    另為廣納各界建言，市府也將持續邀請當地里長、意見領袖召開第2場座談會，傾聽更多在地的聲音，讓各界意見充分表達，提出兼顧各方需求之都市計畫變更方案。 

    高市府今召開台鐵高雄機廠都市計畫變更案座談會。（記者王榮祥翻攝）

    高市府今召開台鐵高雄機廠都市計畫變更案座談會。（記者王榮祥翻攝）

    台鐵高雄機廠火車工廠現況。（記者王榮祥翻攝）

    台鐵高雄機廠火車工廠現況。（記者王榮祥翻攝）

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