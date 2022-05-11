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    首頁　>　高雄市

    高雄「關懷包得來速」啟用 首日至下午4點已發2038份

    高雄市「關懷包得來速」由民眾自取，今天下午4點前，全市已發放2038份。（記者許麗娟攝）

    高雄市「關懷包得來速」由民眾自取，今天下午4點前，全市已發放2038份。（記者許麗娟攝）

    2022/05/11 18:57

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（11日）創全國之先，於全市38個行政區設置「關懷包得來速」，由確診者的親友代領關懷包和同住家人的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑，上午9點啟用，至下午4點共發出2038份，將發放至晚間9點。

    「關懷包得來速」是取自速食店點餐車道的概念，提供機車、汽車免下車，以及步行方式，確診者在收到醫院PCR陽性確診通知，或自行上健保快易通APP的健康存摺看到PCR陽性結果2小時後，由確診者的親友或同住家人至居住地行政區設置的「關懷包得來速」據點領取關懷包。

    如領取同住家人超過4人份須留電話

    高雄市長陳其邁指出，代領者應出示確診者的身分證正本或拍照，亦或代領者的身分證和確診者的健保卡或戶口名簿，並告知同住大人、小孩的人數，關懷包內的快篩試劑，是提供給確診者的同住家人使用，大人3支、18歲以下2支，確診者則是居家照護7天後自動解隔，不用快篩試劑，若是在校被匡列為自主應變的學生，則由學校發放每人2支快篩。

    陳其邁也提醒，同住家人如領取份數超過4人份，須留電話並會派員前往住家進行查核，中央規定確診者居家照護的同住家人最多為4人，市府盡量以互助合作方式發放，但是這些快篩試劑是公費購買，也須要很寶貴的發放和使用。

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    關懷包得來速提供的快篩試劑，是給予確診者的同住家人，確診者應居家照護7天解隔，不須再快篩。（高雄市政府提供）

    關懷包得來速提供的快篩試劑，是給予確診者的同住家人，確診者應居家照護7天解隔，不須再快篩。（高雄市政府提供）

    前往關懷包得來速時，須提供確診者的身分證，並告知同住家人大人和18歲以下人數。（高雄市政府提供）

    前往關懷包得來速時，須提供確診者的身分證，並告知同住家人大人和18歲以下人數。（高雄市政府提供）

    快篩試劑是提供給確診者的同住家人。（高雄市政府提供）

    快篩試劑是提供給確診者的同住家人。（高雄市政府提供）

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