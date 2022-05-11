高雄＋3011！母親節效應 親友聚會感染激增破千人

高雄市今（11日）新增3011人確診。（記者許麗娟攝）

2022/05/11 15:46

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今天（11日）新增3011例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），中央公布為3153例，不過經市府疫調發現，有142例居住地在外縣市或境外移入、改判等。3011例中，隔離期陰轉陽275例、外縣市旅遊史69例、特定娛樂場所18例、密切接觸者2559例（同住親友1115例、餐飲娛樂390例、職場校園799例、高風險場域255例）、新案疫調中90例。

市長陳其邁指出，增加最多為密切接觸者，昨天是2023例，今天2559例增加536例，尤其同住親友，因上週母親節民眾南北移動、與長輩聚會，週六、日同住家人、親友接觸或用餐，導致在親友、餐飲娛樂等擴散感染。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天確診者中，因症就醫多達1597人，週一、二基層診所因症就醫前往快篩的人數有明顯的增加，2559例密切接觸者中，同住家人603人、親友接觸512人、休閒娛樂115人、餐飲275人、校園245人、職場554人、市場與百貨193人、人口聚集高風險場所62人。

染疫年齡層分布上，40-49歲佔比最高、其次是20-29歲。0-11歲281人、佔9.3%，12-19歲182人、佔6%，20-29歲586人、佔19.5%，30-39歲557人、佔18.5%，40-49歲665人、佔22.1%，50-64歲505人、佔16.8%，65歲以上235人、佔7.8%。目前全台陷入疫情風險，非必要還是減少南北移動，就地做好安全防疫措施。

衛生局長黃志中表示，至今天上午10點為止，高雄市的醫療防疫量能上，負壓及專責病床有1882床、空床數1494床，加強型防疫旅館484床、空床數425床，居家照護人數為1萬675人。

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11日密切接觸者2559人的感染風險布布，以同住親友增加最多。（高雄市政府提供）

高雄市5月11日確診年齡分布以40-49歲居多。（高雄市政府提供）

高雄市至11日上午止的醫療量能統計表。（高雄市政府提供）

高雄市基層診所在母親節過後，9、10日因症就醫使用快篩的人數增加，特別是9日逾3500人。（高雄市政府提供）

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