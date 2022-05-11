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    首頁　>　高雄市

    高雄大雨 林欽榮帶隊視察鳳山治水工程

    高市副市長林欽榮今抓住空檔視察鳳山治水工程。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長林欽榮今抓住空檔視察鳳山治水工程。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/11 12:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長林欽榮日前在議會針對鳳山治水工程答詢時，曾公開承諾「做不好、我讓你（議員）揍」，今適逢高雄大雨，他在議會散會後立刻與水利局團隊會勘北鳳山治水工程，希望在汛期前做好準備，以免真的被揍。

    林欽榮說明，去年7月汛期間，曾率水利局團隊至北鳳山園藝試驗所周邊視察，綜觀園藝所位在北隅地勢高處且面積廣大，排水已造成下游區域嚴重負擔，遂請水利局依據逕流分攤與出流管制計畫，要求試驗所調節排水量，以改善下游區域淹水災情。

    後續多次聯合中央相關單位農業試驗所、農田水利署、營建署、國產署等機關共同研商，已獲有初步規劃共識，由水利局改善現有調節池、小貝湖、漲皮湖等池體，並設置閘門管控，將雨水滯洪調節儲留於上游處，進而減少下游鳳山市區雨水下水道系統負擔，期能有效減緩北鳳山區淹水情形。

    該工程已於今年4月7號開工，目前預計進度0.72 %實際進度8.43%，預計10月完工，小貝湖南側滯洪量6538立方公尺，漲皮湖可滯洪約4240立方公尺，後續會由試驗所漸進式開放，以供民眾遊憩及低地滯洪，期以改造現有空間，為市民增闢休閒廣場、步道等設施等遊憩空間。

    此外，鄰近正道公園週邊大順三路282巷，近年每逢強降雨時常淹水，經水利局向營建署爭取1280萬元辦理「高雄市苓雅區正道公園排水改善工程」，已於今年4月6日正式進場施工，總長115公尺之分流箱涵現已打設板樁、開挖40公尺設施施作。

    因對流雲系發展旺盛，近日易有短延時強降雨，市府已著手防汛整備作業，也要求各公所及水利局做好防汛準備，他勉勵水利局團隊應加強防汛整備，務必確認各抽水站的操作，隨時應變調派，防疫同時也兼顧防汛整備作業。

    林欽榮日前答詢議員李雅靜時，還公開承諾鳳山治水「做不好、我讓你揍」，今天立刻展現積極作為，以免到時候真的被揍。

    林欽榮曾對議員承諾，鳳山治水「做不好、我讓你（議員）做」。（記者王榮祥翻攝）

    林欽榮曾對議員承諾，鳳山治水「做不好、我讓你（議員）做」。（記者王榮祥翻攝）

    鳳山園試所進行現有調節池改善。（記者王榮祥翻攝）

    鳳山園試所進行現有調節池改善。（記者王榮祥翻攝）

    鳳山園試所雨水調節池改善工程。（記者王榮祥翻攝）

    鳳山園試所雨水調節池改善工程。（記者王榮祥翻攝）

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