嚴懲酒駕累犯！高雄男不符「5年3犯」仍要去坐牢

高雄吳姓男子酒駕被逮不符「5年3犯」不得易科罰金的條件，但仍被檢方裁定不得易科罰金要去坐牢。示意圖（資料照）

2022/05/11 12:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年底，高雄愛河酒駕肇事害1死4傷引發全國嘩然，法務部責令高檢署對法院判處6月以下徒刑的執行案件，從嚴認定酒駕被告能否易科罰金，各地檢署雷厲風行執行，讓5年3犯者不得易科罰金須入監執行。

高雄吳姓男子不符「條件」，但他因30年內已累積5次酒駕被逮的紀錄，雄檢不准他易科罰金要去坐牢，吳聲明異議，法官認為檢方用法無違誤，駁回吳男異議，但認為吳可以改易服社會勞動；不過檢方私下透露，吳男有多次酒駕還有肇逃前科，就算他想改易服勞役，被檢察官「打槍」的機率應該很高。

判決指出，去年11月15日上午11點多，吳姓男子開車上路去買午餐，把車停在路邊抽菸，員警上前盤查時，測得他酒測值0.34，吳喊冤自己開車當下沒有喝酒，酒精是前一晚喝酒時所殘留，但仍被高雄地院依公共危險罪判刑4月，得易科罰金。

吳男酒駕案被移至檢方執行時，檢察官認為吳男曾在1990年、2007年、2009年及2018年四度酒駕被逮，其中2009年時酒駕撞傷人後還肇逃被判徒刑6月，甚至吳男酒駕被吊鎖駕照，但他無視法令仍無照開車上路，即使2021年酒駕案沒有造成重大危害，也不構成5年3犯的不得易科罰金條件，這次他被判刑4月，雖然法官判決讓他能易科12萬元罰金免關，但檢方仍不准他易科罰金。

吳不罰檢方裁定提出聲明異議，高雄地院審理時，法官認為吳男未記取教訓，一再酒駕，不應再讓他輕縱，因此認定檢方用法並無違誤，駁回吳男聲明，但認為吳可以改易服社會勞動。

但法官的想法顯然不被檢方接受，檢方私下透露，即便法官認為可以透過服社會勞動收懲治之效，但實務來看，吳男有多次酒駕還有肇逃前科，就算他接受不得易科罰金，想改聲請易服勞役，被檢察官「打槍」的機率應該很高。

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