高雄「關懷包得來速」開站 大雨影響人潮未現

三民區公所設於科工館北館的關懷包得來速據點，民眾騎機車前往領取。（記者許麗娟攝）

2022/05/11 11:32

〔記者許麗娟、陳文嬋／高雄報導〕高雄市今（11日）創全國之先，在全市38個行政區分設「關懷包得來速」，提供確診者的親友或同住家人代為領取內有快篩試劑、居家照護手冊、清消必用品等物品的市府關懷包，高雄市三民區因人口數多，設置了東、西2站，不過高雄今天氣候不佳，雨勢頻頻，因此未出現領取的排隊人龍。

三民區長宋貴龍表示，三民區關懷包得來速共設2站，第1站在科工館北館與平等路口，第2站位於同盟三路的中都里聯合活動中心，方便住在東區或西區民眾領取，目前區公所關懷包的庫存量都非常足夠，若有不足，公所會詢求市府支援，請民眾放心。

鳳山區今領取關懷包人潮也不多，區長石慶豐表示，公所人員採取混合編組，協助民眾領取關懷包順暢，呼籲民眾是親友來代領者，一定要有確診者身分證正本或翻拍照片，代領者也要帶身分證正本，市府才能據以發放。

關懷包得來速主要提供民眾免下車領取服務，不過不少民眾不知情，仍在附近停車後才步行進入，也有快篩陽性民眾誤以為是PCR採檢站，進到站內才發現走錯地方，昨天市長陳其邁特別呼籲民眾以居住地領取，盡量別跨區領，宋貴龍表示，上午有少數民眾不小心跨區領，但如果系統符合資格仍會讓民眾領取。

民眾鄭小姐表示，姊姊9日出現身體不適，當天做快篩和PCR，昨天下午5點多上健保快易通APP的健康存摺，發現自己確診，看到新聞高雄今天開始設置關懷包得來速，由她代為前來領取，鄭小姐說，整體流程很好，由於疫情擴散速度比預期更快，有關懷包並提供快篩試劑，讓她們不用擔心買不到，因為盡可能要頻繁地做快篩以確保同住者的安全。

高雄市「關懷包得來速」提供服務時間為上午9至12點、下午1點半到9點，領取地點在各區公所或指定地點，行動不便者可洽高市38區生活關懷專線或高雄市關懷中心（07-8220300）。

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科工館北館關懷包得來速站分設2條領取路線，若人潮增加方便消化人流。（記者許麗娟攝）

民眾開車至關懷包車來速站，免下車服務，先核對身分和確認同住家人人數，即可直接領取關懷包。（記者許麗娟攝）

民眾亦可步行前往關懷包得來速站領取。（記者許麗娟攝）

鄭小姐因姊姊確診，她代為出來領取關懷包，認為流程很順暢。（記者許麗娟攝）

三民區公所在西區的同盟三路中都里聯合活動中心前，也設有關懷包得來速站。（記者許麗娟攝）

有民眾跑錯，誤以為是PCR採檢站。（記者許麗娟攝）

關懷包得來速站是供免下車服務，領取的民眾可直接騎車或開車進入領取。（記者許麗娟攝）

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